EQS-News: Elmos Semiconductor SE wird in den SDAX aufgenommen

EQS-News: Elmos Semiconductor SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Elmos Semiconductor SE wird in den SDAX aufgenommen



06.12.2022 / 10:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dortmund, 6. Dezember 2022: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein weltweit führender Anbieter von automobilen Halbleitern, steigt zum 19. Dezember 2022 in den SDAX auf. Dies teilte die Deutsche Börse gestern Abend nach ihrer jüngsten regulären Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Auswahlindizes mit. Damit gehört Elmos in Deutschland zu den 70 größten börsennotierten Small Cap Unternehmen unterhalb von DAX und MDAX gemessen an der Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz. „Die Aufnahme in den SDAX bestätigt den erfolgreichen Wachstumskurs von Elmos und ist insbesondere ein Beleg für die großartige Arbeit des gesamten Elmos-Teams“, so Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Wir sind überzeugt, auch zukünftig mit unseren innovativen Lösungen an der nachhaltig positiven Entwicklung des automobilen Halbleitermarkts deutlich partizipieren zu können.“ Elmos wird auf Basis der Fast-Entry-Regel in den SDAX aufgenommen. Die Deutsche Börse überprüft einmal im Quartal die Zusammensetzung ihrer Indizes. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel: +49-231‐7549‐7000

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

06.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com