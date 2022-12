DAX: Wenig Abgabebereitschaft.

Der Deutsche Aktienindex DAX markierte zwar am Donnerstag ein frisches Wochentief, allerdings konnte das Barometer im späten Handel eine kleine Schlussrallye vollziehen und das Niveau von 14.226 Punkten intraday verteidigen. Weder Bullen noch Bären konnten deutliche Akzente setzen, obwohl die Anzeichen für eine Konsolidierung eindeutig sind.

Daher wird auch erst unterhalb von 14.226 Punkten und einem Tagesschlusskurs ein weiterer Rücklauf für das heimische Leitbarometer an 14.000 Punkte favorisiert, darunter in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte um 13.750 Punkten.

Auf der Oberseite bleibt der Weg allerdings durch die zahlreichen Hürden der letzten Monate versperrt, eine davon liegt an den Junihochs bei 14.709 Punkten. Spätestens ab 14.818 Zählern und einem dort verlaufenden Horizontalwiderstand der letzten Jahre müssten längere Abgabephasen einkalkuliert werden.

An der Datenfront in Europa geht es heute etwas gemächlicher zu, erst ab 14:30 Uhr werden US-Daten zu Erzeugerpreisen aus November vorgestellt. Am späten Nachmittag geht es dann mit endgültigen Zahlen zu Großhandelslagerbeständen aus Oktober und dem Konsumklimaindex der Uni Michigan per Dezember (vorläufig) weiter.