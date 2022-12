Direkt zum Video auf YouTube

Heute läuft das große Warten auf die Inflationsdaten in den USA. Der Erzeugerpreisindex wird hier gemeldet und könnte richtungsweisend sein für das, was wir am 14.12. von der Fed und Jerome Powell erwarten können.

Lululemon, Costco, RH und Broadcom haben Quartalszahlen gemeldet und Vestas Wind profitiert von einem höheren Kursziel der UBS.

