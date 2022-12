Produktion von Tesla-Modell Y in Shanghai nach Weihnachten ausgesetzt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Shanghai (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla wird im Zuge seiner geplanten Produktionskürzungen im Werk in Shanghai die Fertigung des Modells Y nach Weihnachten für eine Woche stoppen.

Zwischen dem 25. Dezember und 1. Januar stünden die Bänder für das in China meistverkaufte Auto still, kündigte Tesla in einem internen Schreiben an, das von Reuters eingesehen wurde. Zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen bestätigten die Informationen. Demnach strebt Tesla insgesamt die Produktion von etwas mehr als 20.000 Fahrzeugen des Modells Y für die letzten drei Dezemberwochen zusammengenommen an. Im November habe Tesla wöchentlich 13.000 Autos des Modells Y produziert, sagten die Insider. Unklar blieb zunächst, ob auch das Modell 3 von der Produktionskürzung betroffen sein wird.

Das Tesla-Werk in Shanghai kämpft mit erhöhten Lagerbeständen, hat aber dennoch im November mit über 100.000 Autos den höchsten Monatsabsatz verzeichnet. Der Autobauer versucht, durch einen zeitlich begrenzten Rabatt von 6000 Yuan (870 Euro) auf einige Modelle Käufer in China anzulocken. Im November gingen in China die Autoverkäufe insgesamt erstmals seit sechs Monaten wegen der Corona-Lockdowns zurück. Sie sanken um 9,5 Prozent auf 1,67 Millionen Einheiten. Für 2023 erwarten Experten des Branchenverbandes CAAM ein leichtes Wachstum des Automarktes in China.

