EUR/USD Wochenausblick: Die Woche der Entscheidung(en)!

Rückblick:

Nach dem starken Wochenauftakt ging EUR/USD in eine Konsolidierungsphase über. In der zweiten Wochenhälfte gelang dann erneut eine Erholung, das Wochenhoch vom Montag konnte allerdings nicht mehr erreicht werden.

Ausblick:

Die bevorstehende Handelswoche hat gleich zwei Notenbank-Entscheide sowie wichtige Inflationsdaten aus den USA zu bieten. Diese machen am Dienstagnachmittag (US-Konsumentenpreise) den Auftakt, am Mittwochabend steht dann der Zinsentscheid des Federal Open Market Committee der Federal Reserve ins Haus, um 20:30 Uhr dann die mit Spannung erwartete Pressekonferenz von Fed-Chef Powell. Am Donnerstagnachmittag zieht dann die EZB mit ihrem Zinsentscheid nach, zwischen dem Entscheid und der Pressekonferenz von EZB-Chefin Lagarde stehen noch die US-Einzelhandelsdaten auf dem Kalender, bevor dann am Freitag wichtige Einkaufsmanagerindizes auf dem Kalender stehen. Da dürfte also noch einmal einiges an Impulsen geboten sein vor dem Weihnachtsfest.

Charttechnischer Ausblick:

EUR/USD befindet sich unverändert in einem intakten Aufwärtstrend. So lange das Vorwochentief um 1,0439 USD nicht per Stundenschluss unterboten wird, behalten vorerst weiter die Käufer das bessere Blatt. Im Angesicht der US-Konsumentenpreise am Dienstag und der Zinsentscheidungen am Mittwoch und am Donnerstag spielt das Chartbild aktuell jedoch eine eher untergeordnete Rolle.

Montag: nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 11:00 ZEW Index 14:30 US CPI-Daten

Mittwoch: 20:00 FOMC Entscheid 20:30 FOMC PK

Donnerstag: 14:15 EZB Entscheid 14:30 US Retail Sales 14:45 EZB PK

Freitag: EK-Manager-Indizes D/F/ EZ 15:45 US Service PMI