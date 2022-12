LINDE - Das(!) Highlight für den Rest des Jahres

Linde PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 318,250 € (XETRA)

Auch wenn der Aktienkurs von Linde zuletzt etwas zurückgekommen ist, gehört diese immer noch zu den besten Aktien im DAX in diesem Jahr. Aktuell notiert sie ca. 4 % im Plus. Das ist auf Jahressicht nicht viel, aber besser als gar nichts und deutlich besser als so manch andere Aktie aus unserem Leitindex.

Aber wer sagt, dass daraus in den nächsten Tagen nicht noch mehr werden kann? Im mittelfristigen Daily-Chart ist die aktuelle Situation gut zu erkennen. Anfang November kam es mit dem Ausbruch über ca. 310 EUR zu einem neuen Kaufsignal. Dieses wird aktuell im Rahmen eines Pullbacks von oben getestet. Seit letzter Woche wird versucht, diesen Pullback zu beenden. Sollte dies gelingen, könnten die Kurse zum Schlussspurt in 2022 ansetzen und noch einmal auf ein neues Jahreshoch durchstarten. Rein rechnerisch ergeben sich aktuell Ziele aus der alten Dreiecksformation bei 355 und 387 EUR.

So ließe sich die Idee managen!

Natürlich ist eine neue Kaufwelle in Linde nicht garantiert. Eine Chance würde ich der Aktie trotzdem geben. Als aktiver Trader böte sich bereits eine enge Stoppsetzung im Bereich von 313 EUR an. Zudem wäre es wünschenswert, wenn die Aktie jetzt relativ schnell durchstarten würde. Falls nicht, nimmt das Risiko zu. Man muss dann nicht auf ein Auslösen des sehr engen Stopps warten. Zudem kann später ein weiterer Versuch gestartet werden, solange die Aktie nicht dynamisch nach unten in die alte Dreieckskonsolidierung wegbricht.

Als weniger aggressiver Trader bzw. Anleger böten sich Absicherungen im Bereich von 290 EUR oder erst unterhalb von 270 EUR an. Ein komplettes Durchlaufen der alten Dreiecksformation will man als Anleger aktuell nämlich nicht mehr sehen.

Fazit: Die Linde-Aktie könnte zum Jahresschlussspurt ansetzen. Je nach eigener Risikoneigung bieten sich dabei mehrere Handels-/Investmentmöglichkeiten an. Analytisch bleibt die Aktie im aktuellen Preisbereich bis hin zu ca. 305 EUR interessant. Für mich ist die Aktie in diesem Preisbereich ein „Buy“.

