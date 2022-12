Marktbreite Deutschland, Europa, USA - Europäische Sektoren: Ein Ausrufezeichen

Und es kommt noch besser: Im Rahmen eines technischen Selektionsmodells analysieren wir die 160 Einzeltitel aus DAX®, MDAX® und SDAX® anhand von insgesamt sieben verschiedener Indikatoren. Daraus ermitteln wir eine „Marktbreitekennziffer“ aller deutschen Standardwerte. Seit Mitte November signalisiert diese erstmals in diesem Jahr wieder „grünes Licht“ – erstmals in 2022 befinden sich die deutschen „blue chips“ in einem Aufwärtstrend! Die dynamische Verbesserung der letzten Wochen lässt zudem auf einen sog. Marktbreiteimpuls hoffen. Die Gemeinsamkeit aller bisherigen Ausführungen ist, dass sich insbesondere in Europa die Ausgangslage verbessert hat. In diesem Zusammenhang haben wir noch einen weiteren argumentativen Pfeil im Köcher. 15 der 19 Subsektoren des Stoxx® Europe 600 notieren Ende November oberhalb ihrer jeweiligen 200-Tages-Linien. Wenn man die Relative Stärke nach Levy als Maßstab heranzieht, sind es sogar 17 der 19 Branchenindizes. Auch aus Sektorsicht hat sich die Ausgangslage somit deutlich aufgehellt. Zum Abschluss unserer Analyse der grundsätzlichen Marktverfassung betrachten wir das Sentiment. In 2022 hatten wir einigen Grund die wöchentliche Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zu zitieren.

Marktbreite Deutschland, Europa, USA (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

