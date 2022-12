EQS-Adhoc: R. Stahl erhöht nach starkem dritten Quartal und anhaltend guter Auftragslage die Jahresprognose für 2022

EQS-Ad-hoc: R. Stahl AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

R. Stahl erhöht nach starkem dritten Quartal und anhaltend guter Auftragslage die Jahresprognose für 2022



R. STAHL erhöht nach starkem dritten Quartal und anhaltend guter Auftragslage die Jahresprognose für 2022: Der Konzernumsatz wird nun in einem Korridor von 273 bis 278 Mio. € erwartet (bisher: 270 bis 275 Mio. €), das EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 21 und 24 Mio. € (bisher: 18 bis 21 Mio. €) Waldenburg,13. Dezember 2022 – die bereits im dritten Quartal deutlich angezo­gene Nachfrage nach Explosionsschutzprodukten von R. STAHL hat sich auch im vierten Quartal fortgesetzt. Umsatzseitig wirken sich insbesondere Verbesserungen bei Transport­kapazitäten sowie zahlreichen Lieferketten positiv aus. Lediglich die Beschaffungssituation von Elektronikbauteilen bleibt angespannt. Nach dem dritten Quartal 2022 hatte R. STAHL im Konzern einen Umsatz von 202,5 Mio. € und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 16,6 Mio. erwirtschaftet und die zum Halbjahr nochmals präzisierte Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Danach erwartete der Vorstand einen Konzernumsatz für 2022 im Bereich zwischen 270 und 275 Mio. € bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 18 und 21 Mio. €. Aufgrund der weiterhin hohen Nachfrage aus nahezu allen für R. STAHL relevanten Absatzmärkten sowie einer leichten Entspannung in den Lieferketten, erwartet der Vorstand nun für das Gesamtjahr 2022 einen Umsatz zwischen 273 und 278 Mio. € bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 21 und 24 Mio. €. Der Free Cashflow wird im mittleren einstelligen negativen Millionen-Euro-Bereich erwartet. Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2022 sind für den 16. Februar 2023 terminiert. Über R. STAHL – www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spek­trum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Be­dienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie – inklusive LNG-Anwendungen – sowie die Nahrungs- und Genuss­mittel­­branche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2021 erwirtschafteten 1.672 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 248 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unter­nehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauen­den Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsäch­lichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und ge­­schäft­lichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangeln­de Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistun­gen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisie­rung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Ver­pflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Les­bar­keit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlech­ter einbezogen. Kontakt:

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Investor Relations & Corporate Communications

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland Tel. +49 7942 943-1396

Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com

