BIONTECH - Aktie vor hohen Hürden

Die BioNTech-Aktie legte bis August 2021 eine wahnsinnige Rally hin und kletterte auf ein Allzeithoch bei 464,00 USD. Seit diesem Hoch korrigiert die Aktie aber ausführlich. Dabei fiel sie auf das log. 38,2 % Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch. Dieses Retracement liegt bei116,75 USD.

Seit Monaten läuft oberhalb dieses Retracement ein großer Bodenbildungsversuch. Der entscheidende Triggerbereich für den Abschluss dieser Bodenbildung ist das Abwärtsgap aus dem Januar 2022 zwischen 189,07-194,614 USD. In dieser Woche nähert sich der Wert diesem Bereich an und überwindet nach aktuellem Stand den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch leicht.

Kommt jetzt das große Kaufsignal?

Die Chance auf ein großes Kaufsignal in der BioNTech-Aktie ist da. Kommt es dazu, dann wäre Platz in Richtung 306,18 USD. Sogar ein Anstieg an das Allzeithoch wäre dann möglich. Aber der Anstieg der letzten Wochen ist sehr steil. Eine Konsolidierung unterhalb des Abwärtsgaps wäre wünschenswert.

Sollte die Aktie doch noch unter 116,75 USD abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 49,78 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie steht kurz vor einem Ausbruch, aber aufgrund der steilen Rally der letzten Wochen erscheint es wenig ratsam, direkt in den möglichen Ausbruch hineinzukaufen. Man sollte eine anschließende Konsolidierung abwarten. Idealerweise kommt es sogar erst zu einer Konsolidierung und dann zum Ausbruch.

