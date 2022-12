EQS-News: sino AG: Aufgestellter Konzernabschluss 2021/2022: Jahresüberschuss: 952 TEUR / 643 TEUR höherer Gewinn n.St. durch niedrigere Buchwerte der verkauften tick-TS Aktien ggü. dem Einzelabschluss der AG

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

sino AG: Aufgestellter Konzernabschluss 2021/2022: Jahresüberschuss: 952 TEUR / 643 TEUR höherer Gewinn n.St. durch niedrigere Buchwerte der verkauften tick-TS Aktien ggü. dem Einzelabschluss der AG



16.12.2022 / 15:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Der aufgestellte Konzernabschluss 2021/2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 952 TEUR bzw. 0,41 Euro pro Aktie ab nach 139,3 Millionen Euro bzw. 59,59 Euro pro Aktie im Vorjahr (jeweils -99,3%).



Der Unterschied des Jahresüberschuss des Konzerns gegenüber dem Ergebnis nach Steuern der sino AG (351 TEUR nach nun endgültigen Zahlen) erklärt sich defacto vollständig aus den im Konzern niedrigeren Buchwerten der im Geschäftsjahr veräußerten tick-TS Aktien und aus einem Jahresfehlbetrag von 42 TEUR bei der sino Beteiligungen GmbH.



Durch diese niedrigeren Buchwerte lag der im Konzern aus den tick-TS Anteilsverkäufen nach Steuern erzielte Gewinn um 643 TEUR höher als der im Einzelabschluss der sino AG durch diese Anteilsverkäufe verbuchte Gewinn. Würde man diese niedrigeren Buchwerte unberücksichtigt lassen, ergäbe sich ein Konzernergebnis von 310 TEUR nach Steuern.



Die von der Gesellschaft bestätigte Prognose eines Jahresüberschusses des sino Konzerns im Geschäftsjahr 2021/2022 in einer Spanne zwischen 0,2 und 1,3 Mio. EUR ist erreicht worden.



Wie bereits mit der Pressemitteilung vom 30.11.2022 erwähnt, ist der operative Ergebnisrückgang u.a. den seit April 2022 geringeren Börsenumsätzen und deutlich zurückgehenden Tradezahlen bei sino, den einmaligen Aufwendungen für die erfolgreiche Migration des sino Geschäfts zur Baader Bank, Verwahrentgelten und den Kosten für die verschobene Hauptversammlung geschuldet.

Außerdem wurden im vorherigen Geschäftsjahr Anteile an der Trade Republic zu einem Verkaufspreis von insgesamt 131,0 Millionen Euro veräußert, dabei wurde ein Gewinn von 127 Millionen Euro nach Steuern realisiert.



Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender

ihillen@sino.de | 0211 3611–2040

Düsseldorf, 16.12.2022