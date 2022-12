Wasserstoff: 3 News zur Plug Power-Aktie, Ballard Power-Aktie und Hyundai Motor-Aktie

Vor allem für die Industrie und schwer elektrifizierbare Bereiche ist grüner Wasserstoff eine Möglichkeit, den CO2-Ausstoß zu senken. Der finanzielle Druck dazu wird sich in den kommenden Jahren stetig erhöhen. Somit sind viele Unternehmen zum Umdenken gezwungen.

Davon profitieren langfristig Wasserstoff-Firmen wie Plug Power (WKN: A1JA81). Ob die Aktien schließlich auch nachziehen, hängt jedoch von nachhaltig steigenden Gewinnen ab, die das Unternehmen erst ab etwa 2025 für möglich hält.

1. Plug Power und Nikola schließen Wasserstoff-Kooperation

Bisher investiert Plug Power in seine Expansion und schließt viele Kooperationen.

Zuletzt unterzeichnete das Unternehmen mit Nikola (WKN: A2P4A9) eine Vereinbarung zur Lieferung von grünem Wasserstoff. Der E- und Brennstoffzellen-Lkw-Hersteller möchte ihn ab 2023 von Plug Power beziehen. Die Menge könnte nach Fertigstellung des Plug-Power-Netzwerks bis Ende 2026 auf bis zu 125 Tonnen täglich steigen.

Nikola erwirbt für seinen Knotenpunkt in Arizona von Plug Power zudem ein Wasserstoff-Verflüssigungssystem mit einer Kapazität von täglich 30 Tonnen. Es ist auf bis zu 150 Tonnen erweiterbar. Nikola will für seine 60 geplanten Tankstellen bis Ende 2026 pro Tag insgesamt 300 Tonnen Wasserstoff von verschiedenen Anbietern einkaufen.

Plug Power hat sich hingegen verpflichtet, in den kommenden drei Jahren bis zu 75 Nikola-Tre-Brennstoffzellen-Lkws zu kaufen. Das Unternehmen möchte sie für den eigenen Wasserstoff-Transport verwenden.

2. Ballard Power kooperiert mit Amogy

Die Schifffahrt ist ein weiterer Sektor, in dem zukünftig Brennstoffzellen und grüner Wasserstoff zum Einsatz kommen könnten. Allein in diesem Sektor soll der CO2-Ausstoß bis 2030 (verglichen mit 2008) um 40 % und bis 2050 um bis zu 50 % sinken.

Ballard Power (WKN: A0RENB) entwickelt und vertreibt entsprechende Brennstoffzellen-Antriebe. Zuletzt hat das kanadische Unternehmen mit Amogy einen Vertrag zur Lieferung von drei FCwaveTM-Motoren mit einer 200-kW-Leistung geschlossen. Ballard Power will sie ab dem kommenden Jahr (2023) zustellen. Ein Folgeauftrag über weitere sieben Motoren ist bereits sehr wahrscheinlich.

Amogy hat eine Ammoniak-Spaltungsplattform entwickelt, um an Bord von Schiffen Wasserstoff gewinnen zu können. Aktuell skaliert das Unternehmen seine Produktion für den Einsatz in Tankschiffen und Schleppern.

„Wir glauben, dass Amogys Fähigkeit, Ammoniak in gasförmigen Wasserstoff umzuwandeln, in Kombination mit unseren Brennstoffzellenmotoren ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Dekarbonisierung des maritimen Sektors sein wird“, so Ballard Powers Europe Marine und Stationary-Leiter Søren Østergaard Hansen.

3. Hyundai Motors mit Lkw-Bestellung

Hyundai Motors (WKN: 885166) liefert drei seiner XCIENT-Wasserstoff-Lkws nach Israel, die dort ab 2023 zum Einsatz kommen sollen.

In dem Land haben der Wasserstoff-Produzent Baznan, der Tankstellenbetreiber Sonol und Colmobil eine Partnerschaft zum Aufbau einer entsprechenden Wertschöpfungskette geschlossen.

„Der Aufbau der ersten Wasserstoffinfrastruktur in Israel in enger Zusammenarbeit mit den wichtigsten Akteuren des Landes ist ein wichtiger Meilenstein in unseren Bemühungen, auf der ganzen Welt eine nachhaltige Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufzubauen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Brennstoffzellen-Lkws in Israel einen wesentlichen Beitrag zur Beschleunigung der Energiewende leisten werden“, so Hyundais Senior Vize-Präsident Mark Freymueller.

