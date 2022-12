BECHTLE - Neue Jahrestiefs in Sichtweite

Bechtle AG - WKN: 515870 - ISIN: DE0005158703 - Kurs: 33,580 € (XETRA)

Knapp über der Kurszielmarke bei 31,94 EUR versuchen die Bullen bei der Aktie von Bechtle jetzt schon seit zwei Monaten einen nachhaltigen Boden auszubilden. In dieser Seitwärtsphase entstand eine doppelte Dreiecksformation, an deren Oberseite die Aktie allerdings mehrfach scheiterte. Zuletzt wurde ein Ausbruchsversuch in der letzten Woche vereitelt und die Aktie schon am Freitag unter die Unterseite der Formation gedrückt.

Verkaufssignal schadet der Bodenbildung noch nicht

Diesem Verkaufssignal dürfte jetzt nicht nur ein neues Jahrestief unterhalb von 32,57 EUR folgen, sondern ein Rücksetzer an das Abwärtsziel bei 31,95 EUR und die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe von ca. 31,00 EUR. An dieser Stelle könnte es sich lohnen, nach Kaufsignalen Ausschau zu halten, da dort eine übergeordnete Trendwende starten kann. Eine Bodenbildung bei 31,00 - 31,94 EUR bzw. ein Ausbruch über die Hürde bei 36,00 EUR wären zweifellos bullisch zu werten und könnten den nächste Trendwendeversuch einleiten. Dieser dürfte die Aktie bis 39,17 EUR und mittelfristig über dieser Marke bis 43,57 EUR führen.

Sollte die Aktie auch unter 31,00 EUR zurückfallen, müsste man sich dagegen bereits auf einen Einbruch bis 28,50 EUR einstellen. Darunter stünde das 2020er-Tief bei 26,45 EUR auf der Agenda.

Bechtle Chartanalyse (Tageschart)

