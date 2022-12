dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 19.12.2022 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Notbremse mit dem Panzer Puma: Kein Nato-Auftrag und kein Neukauf

BERLIN - Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zieht weitreichende Konsequenzen aus dem Pannendesaster bei Übungen mit dem Schützenpanzer Puma. Die SPD-Politikerin ließ am Montag nach Krisengesprächen geplante Nachbeschaffungen des Gefechtsfahrzeugs auf Eis legen, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Zudem wurde beschlossen, die Soldaten der Bundeswehr vom 1. Januar an nicht mit dem modernen Puma, sondern mit dem seit Jahrzehnten genutzten Schützenpanzer Marder für die schnelle Nato-Eingreiftruppe VJTF bereitzustellen.

Uniper-Aktionäre sollen Rettungspaket absegnen

DÜSSELDORF - Die Aktionäre von Uniper sollen am Montag in einer außerordentlichen Hauptversammlung online über die Rettung des angeschlagenen Energieunternehmens mit Hilfe einer weitgehenden Verstaatlichung abstimmen. Es geht um ein milliardenschweres Rettungspaket, das einen Zusammenbruch von Deutschlands größtem Gasimporteur verhindern soll.

ROUNDUP: Twitter-Nutzer stimmen in Umfrage für Musk-Rücktritt als Firmenchef

SAN FRANCISCO - Beim Kurznachrichtendienst Twitter steht der Unternehmer Elon Musk vor dem Rücktritt als Firmenchef, als Mehrheitseigentümer wird er aber auch künftig Einfluss haben auf den weltweit wichtigsten Kurznachrichtendienst. In einer vom 51-Jährigen selbst eingeleiteten Twitter-Umfrage sprach sich die Mehrheit am Montag für diesen Schritt aus. Von den 17,5 Millionen abgegebenen Stimmen waren 57,5 Prozent für den Rücktritt und 42,5 Prozent dagegen. Zuvor hatte Musk versichert, sich an das Ergebnis des Votums zu halten.

Eckert & Ziegler: Gründer gibt Chefposten an Hasselmann ab

BERLIN - Beim Strahlen- und Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler macht Unternehmensgründer Andreas Eckert Platz für einen Nachfolger. Der bisherige Vertriebsvorstand Harald Hasselmann solle nach Eckerts Willen neuer Vorstandschef werden, teilte das im SDax gelistete Unternehmen überraschend am Montag in Berlin mit. Eckert selbst wolle zur Hauptversammlung Mitte 2023 aus dem Vorstand ausscheiden und in den Aufsichtsrat wechseln. Bereits zum 1. Januar bekommt die Gesellschaft zwei zusätzliche Vorstandsmitglieder: Hakim Bouterfa für die klinische Entwicklung und Jutta Ludwig für das Asien-Geschäft. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen, teilte Eckert & Ziegler weiter mit.

EU-Kommission: Meta verzerrt wohl Wettbewerb auf Facebook Marketplace

BRÜSSEL - Der US-Internetkonzern Meta verstößt nach vorläufiger Ansicht der EU-Wettbewerbshüter durch eine Verzerrung des Wettbewerbs bei Facebook Marketplace gegen europäische Kartellvorschriften. Konkret bemängelt die EU-Kommission einer Mitteilung vom Montag zufolge, dass Meta konkurrierenden Online-Kleinanzeigendiensten, die auf Facebook oder Instagram Werbung schalten, einseitig unfaire Handelsbedingungen auferlege. Darüber hinaus verknüpfe Meta den Facebook Marketplace mit seinem marktbeherrschenden sozialen Netzwerk Facebook.

ROUNDUP: Musk schaltet Reporter-Accounts wieder frei - Sperrungen gehen weiter

SAN FRANCISCO - Twitter-Chef Elon Musk hat nach internationaler Kritik mehrere gesperrte Accounts von US-Journalisten wieder freigeschaltet - allerdings nicht alle. Musk kündigte die Freischaltung unter Verweis auf eine Umfrage unter Twittern-Nutzern an, bei der sich eine Mehrheit der knapp 3,7 Millionen Teilnehmer für ein sofortiges Ende der Sperren ausgesprochen hatte. Die Vereinten Nationen betonten, dass es weiter "ernste Bedenken" gebe. Musk solle sich verpflichten, Entscheidungen auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Richtlinien zu treffen, welche Rechte wie Redefreiheit, respektierten, forderte der Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk. Ein Ende der willkürlichen Sperren scheint nicht in Sicht.

VW-Konzern steigert Verkäufe auch im November - Jahresbilanz weiter im Minus

WOLFSBURG - Der Volkswagen-Konzern hat auch im November mehr Fahrzeuge verkauft als im schwachen Vorjahreszeitraum. Die Auslieferungen stiegen um 9,1 Prozent auf 672 300 Fahrzeuge, wie der Dax-Konzern am Montag in Wolfsburg mitteilte. Ein Jahr zuvor hatten der Mangel an Elektronikchips und Covid-Beschränkungen die Verkäufe deutlich einbrechen lassen. Schon im August, September und Oktober hatte VW mehr Autos ausgeliefert als vor Jahresfrist. Wegen des schwachen ersten Halbjahrs steht aber nach den ersten elf Monaten bis dato ein Rückgang um 9,2 Prozent auf gut 7,4 Millionen Fahrzeuge zu Buche.

ROUNDUP/VW-Werkschef: Wolfsburg wieder stabiler - Trinity 'eng verknüpft'

WOLFSBURG - Volkswagen sieht nach dem Abrutschen der Produktion durch Chipmangel und Corona-Krise wieder Chancen für eine bessere Auslastung des Stammsitzes Wolfsburg. Das Zukunftsprojekt Trinity bleibe zudem mit dem Heimatstandort "eng verknüpft", sagte Werkschef Rainer Fessel am Montag - auch wenn unklar ist, ob die dafür geplante neue Fabrik wirklich benötigt wird.

Glatteis sorgt für Flugausfälle am Frankfurter Airport

FRANKFURT - Glatteis hat am Montagmorgen auch die Abläufe an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt aus dem Takt gebracht. Angesichts der Witterungsbedingungen komme es zu Verzögerungen im Betriebsablauf und Flugausfällen, teilte der Airport mit. Von den für Montag geplanten insgesamt rund 1100 Starts und Landungen waren nach Angaben einer Flughafensprecherin am Morgen bereits 176 annulliert worden. Reisende wurden gebeten, sich vor ihrem Flug zu informieren, ob ihre gebuchte Maschine startet und sollten möglichst früh zum Check-in-Schalter kommen.

