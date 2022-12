Rückblick:

Mit zwei wichtigen Zinsentscheiden sowie den US-Konsumentenpreisen am Dienstagnachmittag hatte es die abgelaufene Handelswoche in sich. Während die Zinserhöhungen selbst keine Überraschungen waren sorgten die hawkishen Töne von EZB-Chefin Lagarde auf der anschließenden Pressekonferenz allerdings für ordentlich Bewegung an den Märkten. Währen der Dax in die Knie ging stieg EUR/USD zeitweise über die Marke von 1,0730 USD am Donnerstagnachmittag. Auf Grund einer allgemeinen Flucht in den US-Dollar zum Wochenausklang konnten diese Levels allerdings nicht gehalten werden zum Wochenschluss.

Ausblick:

Im Gegensatz zur abgelaufenen Handelswoche stehen in den kommenden Tagen fast ausschließlich Daten aus der zweiten Reihe auf dem Kalender. Lediglich die PCE-Kernrate aus den USA ist unbedingt zu beachten. Dieser wichtige Inflationsindikator für die Federal Reserve steht am Freitagnachmittag um 14:30 Uhr auf dem Kalender. Somit ist eine eher ruhige Handelswoche nicht ganz unwahrscheinlich im Vorfeld der Weihnachtsferien.

Charttechnischer Ausblick:

Im Bereich 1,0750/1,0800 USD trifft das Währungspaar auf eine massive Widerstandszone in Form der Zwischenhochs aus dem Frühjahr. Spätestens dort sollte für die Käuferseite zunächst der Deckel drauf sein und eine Konsolidierung einsetzen Richtung Jahresausklang.

Montag: Nur Daten aus der 2. Reihe

Dienstag: 8 Uhr Produzentenpreise Deutschland

Mittwoch: 16 Uhr US Verbrauchervertrauen

Donnerstag: 14:30 Uhr US BIP final

Freitag: 14:30 Uhr PCE Kernrate USA