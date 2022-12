IRW-News: Alpha Copper Corp.: Alpha Copper schließt Erwerb von CAVU Energy Metals ab

IRW-PRESS: Alpha Copper Corp.: Alpha Copper schließt Erwerb von CAVU Energy Metals ab

Vancouver, British Columbia, Kanada, 19. Dezember 2022 - Alpha Copper Corp. (CSE: ALCU) (OTC: ALCUF) (FWB: PP0) (Alpha) und CAVU Energy Metals Corp. (CSE: CAVU) (OTC:CAVVF) (FWB: 5EO) (CAVU) geben den erfolgreichen Abschluss des zuvor bekannt gegebenen Erwerbs aller ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von CAVU (die CAVU-Aktien) durch Alpha gemäß eines gesetzlichen Arrangement-Plans gemäß Business Corporations Act (British Columbia) bekannt (die Transaktion).

Darryl Jones, President, CEO und Director von Alpha, sagte: Wir freuen uns, diese Transaktion abzuschließen und danken den Aktionären von CAVU für ihre großartige Unterstützung bei dieser Fusion. Wir freuen uns darauf, die Explorationsarbeiten auf den Liegenschaften Star und Hopper 2023 voranzutreiben, und werden die Aktionäre über die Ergebnisse im neuen Jahr auf dem Laufenden halten.

Danny Matthews, Mitgründer von CAVU und neuer Director von Alpha, sagte: Wir möchten unseren Aktionären, dem technischen Team und allen anderen relevanten Akteuren für ihre überwältigende Unterstützung bei dieser Transaktion danken. Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion zu einem größeren, besser kapitalisierten und insgesamt stärkeren Unternehmen führt. Insbesondere möchten wir dem CEO von CAVU, Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, danken, der entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir das Wachstum und den Erfolg von CAVU vom Beginn bis hin zu einem mehrere Liegenschaften umfassenden Kupferexplorationsunternehmen einschätzen konnten.

Dr. Luke Bickerton, neuer VP Exploration von Alpha, sagte: Die vier bohrbereiten Liegenschaften in Alphas Portfolio sind alle herausragende Kupferprojekte. Wir freuen uns insbesondere darauf, das Projekt Star 2023 zu erbohren. Das Projekt Star ist das neueste Projekt in unserem Portfolio und auch das, für das die Risiken am stärksten gemindert wurden. Wir haben dafür die vollständigen Bohrgenehmigungen bis 2026.

Einzelheiten der Transaktion

Gemäß der Transaktion hat jeder Inhaber von CAVU-Aktien (ein CAVU-Aktionär, und gemeinsam als die CAVU-Aktionäre bezeichnet) 0,7 einer Stammaktie von Alpha (wobei jede ganze Stammaktie eine Alpha-Aktie ist) pro CAVU-Aktie erhalten (die Vergütung). Als ein Ergebnis der Transaktion hat Alpha insgesamt 25.485.016 Alpha-Aktien ausgegeben, wodurch die bestehenden Aktionäre von Alpha und die ehemaligen Aktionäre von CAVU rund 69,5% bzw. 30,5% der ausstehenden Alpha-Aktien auf nicht verwässerter Basis besitzen.

Im Rahmen der Transaktionen werden alle ausstehenden Optionen von CAVU sofort unverfallbar und gegen die Anzahl an Optionen für den Kauf von Alpha-Aktien gemäß Austauschverhältnis getauscht, und die Inhaber von CAVU-Warrants haben im Einklang mit den Bedingungen dieser Warrants das Recht, bei Ausübung der Warrants Alpha-Aktien zu erhalten.

Als ein Ergebnis der Transaktion hat Alpha CAVUs Beteiligung am Kupfer-Gold-Projekt Hopper im Yukon und am Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Star in British Columbia erworben.

Alpha hat seitens der Canadian Securities Exchange (die CSE) die Genehmigung erhalten, die Aktien von Alpha, die gemäß der Transaktion ausgegeben wurden, an der CSE zu listen. Die CAVU-Aktien sollen nach Handelsschluss am oder um den 19. Dezember 2022 dekotiert werden. CAVU möchte bei den betreffenden Wertpapieraufsichtsbehörden einen Antrag auf Beendigung der Tätigkeit als berichtender Emittent stellen und seine Berichtserstattungspflichten als börsennotiertes Unternehmen so schnell wie möglich beenden.

Um die Alpha-Aktien zu erhalten, zu denen sie berechtigt sind, müssen registrierte Inhaber von CAVU-Aktien ihr(e) Aktienzertifikat(e) der CAVU-Aktien zusammen mit einem korrekt ausgefüllten Übermittlungsschreiben bei Computershare Investor Services Inc., der Verwahrstelle gemäß dieser Transaktion, hinterlegen. Das Übermittlungsschreiben wurde den Aktionären von CAVU zusammen mit anderen Unterlagen zur außerordentlichen Hauptversammlung von CAVU am 13. Dezember 2022 (die Versammlung) geschickt. Das Übermittlungsschreiben ist auch auf CAVUs Website unter www.cavuenergymetals.com verfügbar. Aktionäre, deren CAVU-Aktien auf den Namen eines Brokers, Vermittlers, einer Bank, Treuhandgesellschaft oder eines anderen Nominees ausgestellt wurden, müssen ihren Nominee kontaktieren, damit dieser ihre CAVU-Aktien hinterlegt. Weitere Informationen über die Transaktion finden sich in den von CAVU erstellten Unterlagen zu der Versammlung, die an die Aktionäre von CAVU geschickt wurden und unter CAVUs SEDAR-Profil unter www.sedar.com hinterlegt sind.

Weitere Personen im Board of Directos sowie im Management von Alpha

Das Board of Directors von Alpha wurde vergrößert und umfasst nun einen weiteren Director aus dem Board of Directors von CAVU. Danny Matthews wurde ab Abschluss der Transaktion zum Director von Alpha benannt. Außerdem wurde Dr. Luke Bickerton zu Alphas VP Exploration benannt. Zuvor hatte Dr. Bickerton die gleiche Position bei CAVU inne.

Keins der Wertpapiere, die gemäß der Transaktion ausgegeben werden, wurden oder werden weder nach dem United States Securities Act aus dem Jahr 1933 in der geänderten Fassung (der U.S. Securities Act) oder dem Wertpapiergesetz eines anderen Landes registriert, und alle gemäß der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere werden in Berufung auf mögliche Registrierungserfordernisse gemäß Abschnitt 3(a)(10) des U.S. Securities Act und anderen anwendbaren Ausnahmen anderer staatlicher Wertpapiergesetze ausgegeben. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zu einem Angebot zum Kauf eines Wertpapiers dar.

Frühwarnreport

Aufgrund seines Erwerbs aller ausgegebenen und ausstehenden CAVU-Aktien gemäß dieser Transaktion muss Alpha einen Frühwarnreport gemäß National Instrument 62-103 - The Early Warning System and Related Take-Over Bid and Insider Report Issues - erstellen. Eine Kopie des Frühwarnreports wird unter CAVUs SEDAR-Profil unter www.sedar.com veröffentlicht.

Im Namen des Board of Directors von Alpha und CAVU,

Darryl Jones

CEO, President & Director

Kontakt Alpha und CAVU

Invictus Investor Relations

+1 (604) 343-8661

walter@invictusir.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen gemäß den geltenden kanadischen, US-amerikanischen und anderen geltenden Wertpapiergesetzen, -vorschriften und -regelungen zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen bezüglich des erwarteten Nutzens und der Vorteile der Transaktion, der Explorationsarbeiten auf den Konzessionsgebieten Star und Hopper im Jahr 2023, der Einstellung der Börsennotierung der CAVU-Aktien und der Beantragung, dass CAVU kein meldepflichtiger Emittent mehr sein soll. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen von Alpha und CAVU hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse von Alpha und CAVU erheblich von denen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, sind im Abschnitt "Risikofaktoren" in Alphas letzter Managementdiskussion und -analyse vom 29. August 2022 dargelegt. Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die Alpha und CAVU derzeit zur Verfügung stehen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und Alpha und CAVU sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Informationen über die einzelnen Unternehmen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung über Alpha wurden von Alpha zur Verfügung gestellt und liegen in der Verantwortung von Alpha. Weitere Informationen über Alpha finden Sie in den Unterlagen, die Alpha bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter seinem Emittentenprofil auf SEDAR eingereicht hat. Die Informationen in dieser Pressemitteilung über CAVU wurden von CAVU zur Verfügung gestellt und liegen in der Verantwortung von CAVU. Weitere Informationen über CAVU finden Sie in den Unterlagen, die CAVU bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat, in seinem Emittentenprofil auf SEDAR.

