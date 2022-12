Was sind die größten Erfolge von Nintendo?

Nintendo (WKN: 864009) feiert im Moment einen vergleichsweise großen Erfolg: die Switch. Bislang konnten die Japaner rund 114 Mio. Einheiten der Konsole verkaufen. Wer nun allerdings denkt, dass es sich hierbei um die größte Erfolgsgeschichte handelt, der irrt.

Schauen wir heute einmal in die Historie von Nintendo. Wenn wir uns die vergangenen Erfolge näher ansehen, so dürfte eines klar werden: dass die Erfolgsgeschichte länger anhält, als es gerade neuere Investoren wahrhaben möchten.

Nintendo: Die großen Erfolge

Grundsätzlich liegen bei Nintendo viele der größten Erfolge einige Zeit zurück. Wenn wir uns die Heimkonsolen ansehen, so ist die Switch zwar inzwischen die am meisten veräußerte Konsole. Allerdings nicht, wenn wir die Handheld-Formate miteinbeziehen.

Der Nintendo DS ist mit rund 154 Mio. Einheiten noch einmal deutlich erfolgreicher, wenngleich natürlich auch preiswerter. Anhand der Anzahl an Einheiten handelt es sich hierbei jedoch um das am meisten verkaufen Gerät. Nicht einmal Platz 2 geht an die Switch, sondern an den ursprünglichen Gameboy (auch classic genannt). Vermutlich hier in allen Formen und Farben, unter anderem auch in der Pocket-Variante. 118,7 Mio. Einheiten stehen hier in den Büchern, das könnte die Switch durchaus noch erreichen.

Aber was ist das erfolgreichste Spiel, das jemals von Nintendo verkauft worden ist? Auch hierauf erhalten wir eine klare, wenngleich überraschende Antwort. Wii Sports kommt auf 82,9 Mio. verkaufter Einheiten, womit dieses Spiel, das im Nachhinein womöglich die erste Fitness-App gewesen ist, wohl den Platz für sich beanspruchen kann. Zum Vergleich: Super Mario Odyssey kommt auf ca. 23,5 Mio. verkaufter Einheiten auf der Switch. The Legend of Zelda: Breath of the Wild schafft es auf 27 Mio. Einheiten. Das ist ein deutlicher Unterschied, zumal sich das Angebot wohl auch an Erwachsene gerichtet hat.

Das erfolgreichste Franchise für Nintendo dürfte Pokémon sein. Jedenfalls haben die Japaner mit den Videospielen und vielem anderen über 100 Mrd. US-Dollar an Umsatz gemacht. Das zeigt ebenfalls, wie vielschichtig der Konzern doch unterm Strich ist und wo überall die Erfolge der Vergangenheit herrührten.

Eine spannende Reise

Sich die Erfolge von Nintendo anzusehen, ist bemerkenswert. Es sind Handheld-Konsolen, die zu den gemessen am Absatz erfolgreichsten Einheiten zählen. Ein Segment, das viele inzwischen eher ausklammern. Zudem ist der Vorläufer einer Fitness-Applikation das erfolgreichste Spiel. Mit Blick auf das Franchise ist Pokémon einfach eine Umsatz-Wucht, bis heute hin.

All das steckt hinter der Aktie von Nintendo, die zugegebenermaßen auch etwas zyklisch und abhängig von ihrer jeweiligen Konsole sein kann. Im Moment ist das noch nicht die Switch. Wobei auch das ein Erfolgskapitel ist, das noch immer weitergeht.

Der Artikel Was sind die größten Erfolge von Nintendo? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Nintendo. The Motley Fool empfiehlt Nintendo.

Motley Fool Deutschland 2022