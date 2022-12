KLÖCKNER - Übernahme! Was macht die Aktie?

Klöckner & Co SE - WKN: KC0100 - ISIN: DE000KC01000 - Kurs: 8,845 € (XETRA)

Das im September in der PLUS-Analyse der Aktie des Stahl- und Metallhändlers Klöckner & Co vorgestellte Short-Setup erwies sich als Volltreffer. Von Kursen um 8,80 EUR rauschte der Wert bis in den Zielbereich um 6,50 EUR. Im Oktober und November arbeitete sich die Aktie wieder zurück und konsolidiert seither. Wie ist die Situation einzuschätzen?

Das Unternehmen machte bereits gestern Abend mit einer Übernahme von sich reden. Für 340 Mio. USD erwirbt die US-Tochtergesellschaft Kloeckner Metals das Unternehmen National Material of Mexico (NMM) und stärkt damit seine Präsenz im Stahlhandel- und der Verarbeitung in Nordamerika. Eine große Übernahme und damit ein großer Schritt, denn die Marktkapitalisierung von Klöckner & Co beträgt aktuell nur 880 Mio. EUR.

Finanzierung steht

NMM erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 610 Mio. USD. Klöckner zahlt für NMM das 6,7-fache EBITDA auf Basis der Schätzungen für 2022. Der Erwerb soll mit bestehender Liquidität finanziert werden. Außerdem hat Klöckner & Co den finanziellen Spielraum in den USA durch eine Ausweitung von Kreditfazilitäten erweitert.

Aus charttechnischer Sicht lässt sich bei der Klöckner-Aktie ein massiver Widerstand um 9,60 EUR erkennen. Darüber könnte die Aktie wieder zweistellige Notierungen im Bereich von 11,29 EUR erreichen. Als Support wurde heute die Marke von 8,38 EUR bestätigt. Darunter liegen die Risiken in Form eines Tests der Unterstützungszone zwischen 7,64 und 7,56 USD.

Fazit: Analysten werden nach dem Deal bei Klöckner & Co nun neu kalkulieren. An der grundsätzlichen Problematik, dass das Unternehmen ein markantes Gewinnhoch im Jahr 2021 gesehen hat, ändert sich aber nichts.

Klöckner & Co-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)