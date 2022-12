BankUnited kündigt Dividende an

Die amerikanische BankUnited Inc. (ISIN: US06652K1034, NYSE: BKU) zahlt ihren Aktionären eine konstante vierteljährliche Dividende von 25 US-Cents aus. Die Ausschüttung erfolgt am 31. Januar 2023 (Record day: 13. Januar 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 33,13 US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2022) bei 3,02 Prozent. Ende März 2022 erfolgte eine Erhöhung der Dividende um 9 Prozent auf den aktuellen Betrag.

Die BankUnited Inc. ist die Holdinggesellschaft der BankUnited mit Firmensitz in Miami Lakes, Florida. Die BankUnited betreibt Filialen in Florida sowie in der Metropolregion rund um New York City. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 87,9 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 86,9 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie bereits am 20. Oktober 2022 berichtet wurde.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 21,70 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,54 Mrd. US-Dollar (Stand: 20. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de