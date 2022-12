BB Biotech: So wird das nix mit der höheren Dividende!

BB Biotech (WKN: A0NFN3) und die Dividende sind wieder einmal relevant. In einem weiteren Artikel haben wir auf die Besonderheit aufmerksam gemacht. Kleiner Hinweis an dieser Stelle: Im Weihnachtsmonat wird die Höhe der Ausschüttungssumme je Aktie ermittelt.

Zeit für ein Update, schließlich ist der Dezember inzwischen weit fortgeschritten. Sehen wir uns BB Biotech heute ein wenig näher an. Für die Dividende wird die Luft inzwischen dünner. Das Niveau des Vorjahres ist sowieso kaum mehr haltbar.

BB Biotech: So steht es um die Dividende

Fangen wir vielleicht noch einmal mit den Basics an. Das Management von BB Biotech zahlt gemäß der Dividendenpolitik jeweils eine Dividende je Aktie an die Investoren aus, die auf Basis des durchschnittlichen Dezemberkurses berechnet wird. Es handelt sich um den volumengewichteten Durchschnittskurs, was leichte Abweichungen vom Anfangs- und Endkurs bedeutet. Oder auch dahin gehend, dass wir einfach jeden durchschnittlichen Tageskurs aufsummieren und zu einem Durchschnittswert verwenden würden.

Das bedeutet konkret, dass bei der Dividende von BB Biotech der Dezemberkurs das relevante Merkmal ist. Sehen wir uns an, wie er sich bislang schlägt. Im Vergleich zum Vorjahreswert liegen momentan ca. ein Viertel unter diesem Wert. Seit Anfang Dezember ist der Aktienkurs von 60,60 auf 56,60 Euro eingebrochen. Das ist gleichzeitig auch das bisherige Tief im Dezember.

Für den Moment sieht es daher nicht so aus, als sollten wir mit einer höheren Dividende im kommenden Jahr im Vergleich zur Ausschüttung im Jahr 2022 rechnen. Zudem zeigt die bisherige Kursindikation, dass die Bewertung eher sinkt. Eine niedrigere Ausschüttung, als Anfang Dezember angenommen, ist bei BB Biotech daher sehr wahrscheinlich.

Eine langfristig orientierte Investitionsthese

Der Dezember des Jahres 2022 ist erneut ein guter Indikator dafür, was bei einer Investitionsthese von BB Biotech entscheidend ist. Es geht nicht primär um eine stabile Dividende, sondern um eine Ausschüttung, die der aktuellen Marktlage gerecht wird. Mit der Flexibilität möchte das Management verhindern, dass man zu viel Kapital in schwierigen Marktlagen aus den Assets nehmen muss. Läuft es hingegen deutlich besser, ist eine höhere Flexibilität bei den Auszahlungen gegeben.

BB Biotech ist eine Beteiligungsgesellschaft und nicht primär eine Dividendenaktie. Aufgrund der Volatilität sollte unsere Investitionsthese daher lauten: Wir sehen eine wertorientierte Investition, die auch eine Dividende besitzt. Aber eine, die zwischenzeitlich auch mal etwas schwankt.

Der Artikel BB Biotech: So wird das nix mit der höheren Dividende! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022