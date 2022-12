COMPLEO wird gezockt!

Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N. - WKN: A2QDNX - ISIN: DE000A2QDNX9 - Kurs: 2,230 € (XETRA)

Montag Abend läuteten die Trauerglocken für Compleo-Aktionäre. Das Unternehmen meldete Insolvenz an und Sascha Gebhard hat die Aktie am Dienstag (fundamental) beleuchtet: Liegt in der Insolvenz auch noch eine Chance?

Den ersten Part Saschas Fazit scheinen auch einige Marktteilnehmer so gesehen zu haben. Der Aktienkurs steigt seit der Eröffnung am Dienstag konsequent an, allein heute über 60 %. Damit wird die Aktie gezockt und dessen sollte man sich bewusst sein. Am grundlegenden Problem ändert dies jedoch nichts und mein Fazit ist klar: Finger weg! Die Aktie ist etwas für den aktiven und risikofreudigen Zocker, aber das sicher auch nicht mehr zu aktuellen Kursen!

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

Compleo Charging Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)