EQS-News: Deutsche Eigenheim Union informiert seine Aktionäre über den Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2022

Deutsche Eigenheim Union informiert seine Aktionäre über den Geschäftsverlauf im vierten Quartal 2022



22.12.2022 / 08:00 CET/CEST

24 Doppelhaushälften in Diedersdorf planmäßig übergeben

Baubeginn von 12 Doppelhaushälften in Klein-Eichholz

Baugenehmigung für 30 Doppelhaushälften in Friedersdorf erteilt

Spatenstich am 13.12.2022 erfolgt

Vorverkaufsquote (60%) bereits erfüllt Trotz steigender Zinsen und einem instabilen wirtschaftlichen Umfeld ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum im südlichen Speckgürtel Berlins ungebrochen hoch. So entstehen in der Gemeinde Heidesee Ortsteil Klein-Eichholz zwölf Doppelhaushälften. Der Rohbau ist bereits fertiggestellt und die Vorverkaufsquote erfüllt. Zeitgleich wurden vierundzwanzig Doppelhaushälften in Diedersdorf an die Erwerber übergeben. Sämtliche Kaufpreisraten sind ohne Abzüge vollständig bezahlt worden. Nach Erhalt der Baugenehmigung erfolgte am 13.12.2022 für das Projekt „Wohnen am Skabyer Torfgraben“ in Anwesenheit des Bürgermeisters Langner der Spatenstich, der den Baustart von dreißig Doppelhaushälften symbolisiert. Die Vorverkaufsquote wurde innerhalb von vierzehn Tagen nach Vertriebsstart erfüllt. Über Deutsche Eigenheim Union Gruppe Die Eigenheim Union Gruppe ist auf die Realisierung bezahlbaren Wohnraums in der Metropolregion Berlin spezialisiert. Der Investmentfokus der Gruppe liegt auf dem südlichen Speckgürtel Berlins. In attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse werden standardisiert und durch das erfahrende Team der Eigenheim Gruppe abgedeckt. Deutsche Eigenheim Union AG Ringbahnstraße 16/18/20 12099 Berlin T. +49 30 233 21 36 0 F. +49 30 845 18 723 E. info@deutsche-eigenheim-union.de www.deutsche-eigenheim-union.

