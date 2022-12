BMW - Kaufsignal lässt auf sich warten

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 84,230 € (XETRA)

Die BMW-Aktie erreichte im Januar 2022 ein Hoch bei 100,42 EUR und musste danach deutliche Verluste hinnehmen. Die Aktie fiel dabei auf den gebrochenen Abwärtstrend seit dem Allzeithoch und das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit März 2020 zurück.

Auf diesem Unterstützungsbereich versucht die Aktie des Autobauers seit Monaten einen Boden in Form eines Doppelbodens auszubilden. Seit Anfang November pendelt der Wert um die Nackenlinie dieser Formation bei 84,47 EUR. In der Spitze kam es dabei zu einem Anstieg auf 86,71 EUR. Ein stabiler Ausbruch gelang aber bisher nicht. Allerdings deutet sich bisher auch kein Abpraller an diesem Bereich ab. Die Unterstützung bei 81,13 EUR ist intakt.

Rally weiter möglich

Noch kämpft die BWM-Aktie um den Ausbruch aus dem Doppelboden und damit um ein mittelfristiges Kaufsignal. Kann sich die Aktie über 84,47 EUR etablieren, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 100,42 EUR und evtl. sogar an das Allzeithoch bei 123,75 EUR.

Sollte die Aktie allerdings unter 81,13 EUR abfallen, würden sich die Chancen auf eine Rally deutlich verschlechtern. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 68,29-67,58 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die BMW-Aktie steht seit Wochen kurz vor einem mittelfristigen Kaufsignal. Aber bisher ist es noch nicht zu diesem Signal gekommen.

Zusätzlich lesenswert:

NASDAQ 100 - Jahresausblick 2023: Das Jahr des Comebacks?

MICROSOFT - Kurzfristig noch unter Druck

APPLE - Potenzieller Kaufbereich naht

BMW-Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)