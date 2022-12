ROUNDUP/Aktien New York: Überwiegend schwächer in die letzte Handelswoche 2022

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen sind am Dienstag nach Weihnachten überwiegend schwächer in die letzte Handelswoche des Jahres gestartet. Weitere Corona-Lockerungen in China waren den Kursen keine Stütze. Der marktbreite S&P 500 verlor in der ersten Stunde nach der Eröffnung 0,43 Prozent auf 3828,19 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial notierte kaum verändert mit plus 0,03 Prozent auf 33 212,82 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,26 Prozent auf 10 847,09 Zähler nach unten.

Auch auf Jahressicht zeichnen sich für die drei großen Indizes deutliche Verluste ab. Vor allem Technologiewerte haben angesichts hoher Inflation und steigender Zinsen einen schweren Stand. Apple rutschten am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Mitte 2021, zuletzt verloren die Papiere des iPhone-Konzerns 2,2 Prozent.

Und auch für die Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla ging die Kursmisere mit dem tiefsten Stand seit September 2020 und einem Minus von zuletzt 6,4 Prozent weiter. Berichte über Produktionskürzungen in China im Januar belasteten.

Southwest Airlines rutschten um 5,7 Prozent ab. Die Fluggesellschaft musste wegen des harschen Winterwetters in weiten Teilen der Vereinigten Staaten allein am Montag fast 3000 Flüge absagen. Damit war Southwest für fast drei Viertel aller Ausfälle in den USA verantwortlich. Das US-Verkehrsministerium kündigte eine Untersuchung der Ausfälle und Verspätungen an und nannte diese "inakzeptabel".

Dagegen verbuchten die zuletzt schon erholten Aktien von Chevron und ExxonMobil Gewinne von bis zu 0,8 Prozent. Sie profitieren von den weiter steigenden Ölpreisen, die am Markt vor allem mit den neuen Lockerungen der chinesischen Corona-Maßnahmen begründet werden./ajx/he