ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Airbus auf 'Overweight' - Ziel 155 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Die Aktie des Flugzeugbauers sei innerhalb des zivilen Luftfahrtsektors am besten positioniert, um von einer Erholung des Marktes im Nach-Corona-Umfeld zu profitieren, schrieb Analyst David Strauss in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Impulse sollten auch von der wirtschaftlichen Normalisierung in China ausgehen. Zudem sei die Bewertung vergleichsweise günstig./mf/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2022 / 01:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2022 / 15:00 / GMT

