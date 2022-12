MCDONALD`S - Rallykandidat für 2023?

McDonald's Corp. - WKN: 856958 - ISIN: US5801351017 - Kurs: 266,840 $ (NYSE)

Die McDonald´s-Aktie erreichte im Januar 2022 ein Allzeithoch bei 271,15 USD. Danach schwenkte der Wert in eine Korrektur innerhalb eines symmetrischen Dreiecks ein. Am 28. Oktober brach der Wert aus diesem Dreieck nach oben aus und kletterte anschließend auf ein neues Rekordhoch bei 281,67 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Konsolidierung. Diese findet bisher in einer bullischen Flagge statt. Dabei fiel der Aktienkurs schon kurzzeitig in das Dreieck zurück. Die Oberkante verläuft aktuell bei 266,10 USD. Neben dieser Oberkante sind noch das Gap vom 27. Oktober bei 262,26 USD bis 260,69 USD und das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab 30. September bei 260,94 USD wichtige Unterstützungen.

Analysten erwarten für das laufende Jahr ein Ergebnis von 9,95 USD je Aktie. In den nächsten Jahren soll der Gewinn über 10,50 USD und 11,43 USD auf 12,43 USD je Aktie in 2025 steigen. Bei einem gestrigen Schlusskurs von 266,84 USD entspricht das einem 2023er KGV von 25,41, ein 2024er KGV von 23,34 USD und ein 21,48. Im historischen Vergleich sind diese KGVs zwar nicht am oberen Rand desses, ws Anleger schon für McDonald´s-Aktien bezahlt haben, aber auch weit weg vom unteren Rand.

Kaufwelle voraus?

Das Chartbild der McDonald´s-Aktie macht mittelfristig einen bullischen Eindruck. Ein Anstieg in Richtung 332 USD erscheint möglich. Zuvor kann die Aktie im Rahmen eines leicht überschießenden Pullbacks an das Dreieck das Gap vom 27. Oktober schließen. Eine charttechnische Pflicht ist dieses Gapclose aber nicht. Ein neues prozyklisches Kaufsignal ergäbe sich aktuell mit einem Ausbruch aus der Flagge.

Sollte die Aktie allerdings unter das Gap, also unter 260,69 USD abfallen und sich darunter etablieren, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 248,90 USD oder sogar 236,70-237,00 USD gerechnet werden.

Fazit: Die McDonald´s-Aktie steht auf dem Sprung zu einer weiteren mittelfristigen Rally. Noch fehlt allerdings der Startschuss für diese Rally.

Zusätzlich lesenswert:

BOOKING - Eine etwas verzwickte charttechnische Situation

ENVITEC BIOGAS - Dritte Prognoseanhebung sorgt für gute Laune

ALCOA - Ist der Rücklauf in dieser Zone beendet worden?

McDonalds Corp

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)