MÜNCHENER RÜCK - Sieht die Aktie bald ihr Allzeithoch wieder?

Münchener Rück. (Munich Re) AG - WKN: 843002 - ISIN: DE0008430026 - Kurs: 305,700 € (XETRA)

Am 31. März 2003 fiel die Aktie der Münchener Rück auf ein Tief bei 48,05 EUR zurück. Seit diesem Tief befindet sich die Aktie in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal. Im Februar 2020 erreichte der Wert ein wichtiges Zwischenhoch bei 284,20 EUR. Erst im November 2022 gelang der Ausbruch über dieses Hoch.

Dieser Ausbruch zeigte zuletzt Wirkung. Die Aktie kletterte auf ein Hoch bei 310,20 EUR. Dort setzten Gewinnmitnahmen ein. Mit diesem Hoch ist die Aktie aber immer noch ein gutes Stück vom Allzeithoch entfernt. Dieses stammt aus dem November 2000 und liegt bei 379,39 EUR.

Kann die Rally noch andauern?

Die Aktie der Münchener Rück könnte kurzfristig in Richtung 284,20 EUR und damit auf das letzte große Zwischenhoch in der langfristigen Rally zurücksetzen. Anschließend wäre aber ein Anstieg an das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 möglich.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 284,20 EUR abfallen, dann würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall müsste mit einem Rücksetzer in Richtung 220-215 EUR gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Aktie der Münchener Rück macht einen bullischen Eindruck. Aber es könnte in den nächsten Wochen noch bessere Einstiegschancen als aktuell geben.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)