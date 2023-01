Rückblick:

EUR/USD bewegte sich zwischen Weihnachten und Neujahr in einer vergleichsweise engen Handelsspanne seitwärts, nennenswerte Trendbewegungen gab es in der vergangenen Wochenende nicht, das Gros der Händler war im Jahresendurlaub. Was steht in der bevorstehenden Woche an?

Ausblick:

Die Woche beginnt am Devisenmarkt zunächst sehr ruhig, in weiten Teilen der Welt ist der heutige Montag ein Bankfeiertag, wichtige Liquiditätszentren wie Zürich, London oder New York starten erst am Dienstag in das neue Jahr. Das Highlight der Handelswoche dürften die US-Arbeitsmarktdaten am kommenden Freitag sein. Der ADP Report für den privaten Sektor steht diesmal nicht wie gewohnt am Mittwoch sondern ausnahmsweise am Donnerstag auf dem Kalender. Zudem werden am Mittwochabend die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings publiziert.

Charttechnischer Ausblick:

Die Aufwärtsbewegung seit dem Tief des vergangenen Jahres im Oktober war im Dezember ins Stocken geraten - der kurzfristige Aufwärtstrend ist allerdings vorerst unverändert weiter intakt, zudem sind EMA50 und EMA200 kurz davor, ein mittelfristiges Kaufsignal zu generieren. Für einen Einstieg auf der Longseite sollte allerdings ein Rücksetzer Richtung 1,05er Marke abgewartet werden, das Chance Risiko-Profil auf der Longseite ist auf dem aktuellen Kursniveau eher unattraktiv.

Montag: Feiertage USA/ CH/ GB

Dienstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Mittwoch: 20 Uhr FOMC Minutes

Donnerstag: 14:15 ADP Report USA

Freitag: 14:30 US-Arbeitsmarktdaten 16:00 ISM Services USA