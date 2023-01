Euro Bund-Future: Bodenbildung gestartet?

Nachdem der Euro Bund-Future (BuFu) von seinen Verlaufshochs aus Sommer 2019 und einem Stand von 179,62 Euro auf 134,02 Euro zurückgesetzt ist und damit einen Wertverlust von 26 Prozent erlitten hatte, zeichnet sich seit September letzten Jahres eine deutliche Stabilisierungsphase ab, die sich in einem etwas flacheren Abwärtstrend widerspiegelt. Ein nachhaltiger Boden geht hieraus noch nicht hervor, allerdings lassen die Kursgewinne allein aus dieser Woche aufhorchen. Zwar steht eine Bodenbildungsphase noch relativ am Anfang, liefert aber bereits erste kurzzeitige Handelsansätze auf der Oberseite. Außerdem sei noch angemerkt, dass sich der BuFu auf einem äußerst wichtigen Unterstützungsniveau aus den Jahren 2012/2013 aufhält.

Abwärtstrend intakt

Von den aktuellen Jahrestiefs bei 132,60 Euro ist in den vergangenen Tagen eine einwellige Erholungsbewegung hervorgegangen, aktuell pausiert das Barometer im Bereich von 136,15 Euro. Aus der weintechnischen Berechnung fehlt jedoch noch eine Aufwärtswelle und könnte demnächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 138,28 Euro heranreichen, rechnerisch wäre sogar ein Anstieg an 139,78 Euro möglich und würde sich für ein kurzzeitiges Long-Investment anbieten. Längerfristige Investoren müssen dagegen erst einen Kurssprung mindestens über 143,20 Euro abwarten. Dann könnte der Bereich zwischen 156,22 und 157,33 Euro als nächstes Ziel ausgerufen werden. An Volatilität dürfte es nicht mangeln, allerdings würden unterhalb von 132,60 Euro beim Euro Bund-Future weitere Abschläge auf 126,20 Euro drohen.