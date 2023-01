Trading-Chance Alibaba: Gefährlich viel Optimismus eingepreist

Werbung

Das Argument für diese Käufe mit der Brechstange, die wir seit Jahresbeginn bei in den USA notierten, chinesischen Aktien sehen, ist die Lockerung der Lockdown-Regeln in China. Aber dass das den Konsum so massiv ankurbelt, dass man eine Aktie wie Alibaba jetzt zu jedem Preis kaufen könnte, dürfte ein Irrtum sein. Eine Trading-Chance Short.

Wenn man sich die gesamte Börsenhistorie der Aktie des chinesischen Online-Handelsriesen Alibaba ansehen würde, könnte man sehen, dass die Aktie im Herbst 2020 in der Spitze 319 US-Dollar gekostet hatte und im Oktober 2022 auf Höhe des bisherigen Rekordtiefs nach oben drehte, das im Herbst 2015 ausgebildet wurde. Das wirkt, als stünde die Aufwärtswende auf grundsoliden Füßen und als sei der Weg nach oben angesichts der immer noch riesigen Distanz zum Hoch frei. Aber so einfach ist es eben nicht.

Für Chinas Wirtschaft sind die Probleme noch lange nicht vom Tisch

Richtig ist zwar, dass Alibaba trotz seiner internationalen Ausrichtung immer noch einen entscheidenden Umsatzanteil in China selber hat und dort die Lockerung der Corona-Regeln den Konsum erleichtern. Falsch ist, dass das ein Freibrief für explodierende Gewinne wäre, die auch nur ansatzweise an die starken Profite der Zeit bis 2019 anknüpfen müssten.

Erstens, weil Alibaba als Online-Händler durch diese Lockdowns weniger Nachteile hatte als der stationäre Handel. Zweitens, weil weniger restriktive Corona-Regeln nichts von den anderen, die Wirtschaft und den Konsum belastenden Problemen lösen. Der instabile Immobilienmarkt und die hohe Verschuldung der Verbraucher sind deutlich größere Probleme. Und man darf vermuten, dass die Inflation zusätzlich auf den Konsum drückt, auch, wenn die offiziellen Zahlen der Regierung nur eine eher harmlose Teuerung ausweisen.

Chart- und markttechnisch heiß gelaufen

Das dürften diejenigen, die im Wochenverlauf offenbar teilweise unlimitiert kauften, was zu kriegen war (nicht nur bei Alibaba, sondern bei allen der bekannteren China-Aktien, die in den USA gelistet sind) eher nicht realisieren. Aber die in den kommenden zwei Wochen anstehenden, neuesten Konjunkturdaten zum Januar bzw. zum vierten Quartal dürften daran erinnern: Da ist jetzt viel, tendenziell zu viel, Optimismus eingepreist … und die Aktie ist auch noch überkauft.

Quelle: marketmaker pp4

Der Chart zeigt, dass die Alibaba-Aktie fast an die obere Begrenzung eines steilen, im Oktober entstandenen Aufwärtstrendkanals herangelaufen ist, die in wenigen Tagen schon mit der mittelfristigen Abwärtstrendlinie einen Kreuzwiderstand bilden wird, während der RSI-Indikator, unten im Chart mit eingeblendet, bereits jetzt die überkaufte Zone erreicht hat. Für risikofreudige Trader ist das ein Gesamtbild, das zu einem Short-Trade animiert.

Mit einem Short-Zertifikat auf das Rallye-Ende setzen

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 137,284 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3,05. Den Stop Loss würden wir recht eng bei 116 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche beim derzeitigen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,05 einem Kurs von ca. 2,00 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Alibaba lautet HB1CW2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 105 US-Dollar, 107 US-Dollar, 112 US-Dollar, 121 US-Dollar, 126 US-Dollar

Unterstützungen: 92 US-Dollar, 90 US-Dollar, 73 US-Dollar, 58 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf die Alibaba-Aktie

Basiswert Alibaba WKN HB1CW2 ISIN DE000HB1CW23 Basispreis 137,284 US-Dollar K.O.-Schwelle 137,284 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,05 Stop Loss Zertifikat 2,00 Euro

