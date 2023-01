BEIERSDORF - Zwischenstop oder Rallybeschleunigung?

Beiersdorf AG - WKN: 520000 - ISIN: DE0005200000 - Kurs: 109,500 € (XETRA)

Der Blick auf den Wochenchart zeigt es: Die Beiersdorf-Aktie hat die kurze Schwächephase im Herbst hinter sich gelassen und im Rahmen eines weiteren dynamischen Anstiegs das mehrfache Hoch bei 108,05 EUR überwunden. Der Ausbruch über diesen Widerstand war der erste Schritt auf dem Weg zum Allzeithoch des Jahres 2019 bei 117,25 EUR.

Kursziel bei 110,09 EUR versperrt noch den Weg

Aber gleich nach dem wichtigen Etappensieg stellt sich mit 110,09 EUR die nächste Barriere in den Weg. Hierbei handelt es sich um ein mittelfristiges 100 %-Kursziel des Anstiegs seit März 2022, an dem die Rally der letzten Wochen sogar enden kann. Wird die Marke aber überschritten, wäre im Umkehrschluss weiteres Aufwärtspotenzial generiert und so auch die Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 113,50 und dem Rekordhoch bei 117,25 EUR wahrscheinlich.

Die Rallychance wäre erst vergeben, falls die Aktie den seitwärts gerichteten Aufwärtstrendkanal der letzten Wochen mit einem Bruch der 106,00-EUR-Marke nach unten verlässt. Dann wäre eine Korrektur bis 102,00 EUR einzuplanen.

