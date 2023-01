ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Henkel auf 'Sell' - Ziel 58 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat Henkel von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 58 Euro belassen. Das vierte Quartal des Konsumgüterkonzerns dürfte von Herausforderungen auf der Angebotsseite (Auswirkungen von Chinas Covid-Restriktionen) und auf der Nachfrageseite (Abbau von Lagerbeständen in der Chemielieferkette) beeinträchtigt worden sein, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die schwächere Nachfrage und ungünstige Auswirkungen auf den Produktmix die Rentabilität im Jahr 2023 belasten werden./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 06:45 / CET

