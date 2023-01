EQS-News: Longevity Partners führt neuen Longevity Transaktionsservice ein

Emittent / Herausgeber: Longevity Partners / Schlagwort(e): Produkteinführung/ESG

Der ESG-Berater, Longevity Partners, stellt heute seinen neuen Transaktionsservice vor. Der neue Dienstleistungsbereich wird von Laure Ferrand aus der Pariser Niederlassung geleitet und soll den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beschleunigen. Des Weiteren wird Bernard d'Arche als neuer Managing Director ab sofort die Leitung von Longevity Partners France & Belux übernehmen.



Mit ihrer langjährigen Erfahrung in den Bereichen Energieeffizienz und nachhaltige Gebäudetechnik wird Ferrand die Nachhaltigkeits-Due-Diligence-Dienstleistungen erweitern und ist bestens ausgerüstet, die Abteilung für Transaktionsrisiken weiter auszubauen und Investmentteams funktionsübergreifend zu unterstützen.



Technische, wirtschaftliche und klimatische Risiken müssen bei jeder Transaktion, ob es sich um ein Gebäude, ein Portfolio oder ein Unternehmen handelt, berücksichtigt werden. Daher zielt der Transaktionsservice darauf ab, die Transaktionen der Kunden zu optimieren. In Zukunft wird das Unternehmen auch Beratungsleistungen im Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) für Akquisitionen und Unternehmensumstrukturierungen anbieten.



Ferrand, 32, kam 2020 als Senior Energy Consultant zu Longevity Partners, bevor sie 2021 zum Associate Director der französischen Niederlassung ernannt wurde. Vor diesem Rollenwechsel war Ferrand bereits für die Due-Diligence-Abteilung für nachhaltige Entwicklung bei Longevity Partners zuständig, für die sie in den letzten zwei Jahren Transaktionen im Wert von mehr als 8 Mrd. EUR abgeschlossen hat. Als Leiterin des neuen Transaktionsservicebereichs wird sie für die Entwicklung der Strategie und das Management der neuen Abteilung auf globaler Ebene verantwortlich sein.



Ferrand hat einen MBA-Abschluss in Management und Betriebswirtschaft von der IAE Paris und einen Master-Abschluss in Energie und Umwelt von der EPF. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrung in der Umsetzung groß angelegter Programme zur Kohlenstoffreduzierung im öffentlichen und privaten Sektor und war zuvor vier Jahre lang als Energieprojektingenieurin bei Bouygues Energies and Services in London tätig.



D'Arche übernimmt die Leitung der französischen Niederlassung von Longevity Partners France & Belux. Der 29-Jährige wird ab sofort für die nächsten Entwicklungsphasen des Unternehmens verantwortlich sein, das seinen Umsatz in den letzten zwölf Monaten verdoppelt und seine Mitarbeiterzahl verdreifacht hat.



D'Arche, Geschäftsführer von Longevity Partners France & Belux, sagte: „Ich freue mich sehr, die Leitung von Longevity Partners France & Belux zu übernehmen und an der Entwicklung eines dynamischen und globalen Unternehmens mitzuwirken, das den Akteuren der Immobilienbranche hilft, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Das starke Wachstum von Longevity Partners verdeutlicht den Wunsch der Marktteilnehmer, mehr zum Klimaschutz beizutragen. Unser Ziel ist es, unseren Kunden weiterhin maßgeschneiderte Strategien anzubieten, indem wir sie bei der Verwirklichung ihrer ESG-Ziele unterstützen.



Ferrand, Global Head des Transaktionsservice, sagte: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Im Laufe der Jahre haben wir ein sehr gutes Verständnis für die Risiken und Chancen von Immobilientransaktionen erhalten. Wir kennen uns auf dem international und lokalen Markt sehr gut aus und sind in der Lage, Transaktionen mit hohen Umweltwerten, durchzuführen. Wir sind es gewohnt, in einem sich schnell wandelndem Umfeld zu arbeiten und werden Longevity Partners in seiner Expertenposition weiter voranzutreiben.



Etienne Cadestin, Gründer und globaler CEO, sagte: „Die Einführung des Transaktionsservices beruht auf der starken Nachfrage unserer Kunden und bestätigt, dass wir weltweit führend in der Due-Diligence-Prüfung für nachhaltige Entwicklung sind. Daher bauen wir diesen wichtigen Bereich noch weiter aus. Longevity Partners France & Belux ist seit der Umstrukturierung der Niederlassung im Jahr 2020 außerordentlich erfolgreich. Ich freue mich sehr, dass Bernard seine Karriere bei Longevity Partners weiter fortsetzt und sich den Herausforderungen, denen unsere Kunden in Frankreich ausgesetzt sind, annimmt. Sein Führungsansatz, sein Wissen und seine Vision für die Städte von morgen machen ihn zu einem geeigneten Partner für das Management unserer französischen Niederlassung.“





Longevity Partners ist ein globales, multidisziplinäres Energie- und Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen für die gesamte Immobilienwirtschaft. Das Unternehmen begleitet seine Kunden auf dem Weg in eine CO₂-neutrale Zukunft und bietet umfassende Beratungsleistungen für die größten Namen der Branche. Kunden sind renommierte Investment Manager, Family-Offices, Asset Manager oder Projektentwickler. Longevity Partners wurde 2015 von Étienne Cadestin gegründet und ist heute in der gesamten Gewerbe- und Wohnimmobilienbranche in über 40 Ländern aktiv. Die schnell wachsende Beratung hat Büros in Frankreich, United Kingdom, Deutschland, Niederlande, Italien sowie den USA und Japan. Das Geschäft in der DACH-Region führt Carolin Meier.

