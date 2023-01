FIRST SOLAR - Aktie zieht durch

First Solar Inc. - WKN: A0LEKM - ISIN: US3364331070 - Kurs: 178,850 $ (Nasdaq)

Die Aktie von First Solar startete am 15. Juli 2022 nach einem Tief bei 60,96 USD zu einer rasanten Rally. Diese führte die Aktie über mehrere Zwischenhochs am 30. November auf ein Hoch bei 173,68 USD.

Anschließend konsolidierte die Aktie in einer bullischen Flagge. Am 06. Januar erfolgte nach Ausbildung eines kleinen Doppelbodens im Bereich des letzten Zwischenhochs bei 145,74 USD der Ausbruch aus der Flagge. Seitdem zieht die Aktie stark an und kletterte gestern auf ein neues Rallyhoch bei 179,28 USD.

Rally kann noch weitergehen

Die Aktie von First Solar befindet sich in einer steilen Rally. Diese kann noch eine Weile weitergehen. Das nächste Ziel liegt bei 213,66 USD. Auf Intradayebene ist die Aktie inzwischen aber wieder klar überkauft. Daher ist ein Rücksetzer möglich, auch wenn es bisher kein Startsignal für eine solche Bewegung gibt. Idealerweise behauptet sich die Aktie dabei über 163,92 USD, dem log. 38,2 % Retracement des letzten Anstiegs. Ein Rückfall auf das 61,8er Retracement wäre aber auch verkraftbar. Darunter sollte die Aktie nicht abfallen, dann sonst würde sich das Chartbild eintrüben und der Unterstützungsbereich um 145,74-141,73 USD wäre stark gefährdet.

Fazit: Die Bullen machen mächtig Druck in der Aktie. Das Aufwärtspotenzial ist zwar noch lange nicht ausgeschöpft, aber ein direkter Einstieg scheint nach der Rally der letzten Tage wenig ratsam.

