EUR/USD Wochenausblick: Impulse aus den Bergen?

Rückblick:

Die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise am vergangenen Donnerstag kamen diesmal nicht unter den Erwartungen sondern ziemlich exakt genau im Rahmen der Erwartungen der Volkswirte. Der Greenback konnte dennoch nicht profitieren und so stieg EUR/USD zum Wochenausklang auf den höchsten Stand seit April nach einem eher lethargischen Handelsverlauf in der ersten Wochenhälfte.

Ausblick:

Heute beginnt das World Economic Forum im schweizerischen Davos - im Wochenverlauf ist somit durchaus mit dem einem oder anderen Kurs-beeinflussenden Kommentar aus den Schweizer Bergen zu rechnen. Am Donnerstag- und am Freitagvormittag tritt dort beispielsweise EZB-Chefin Lagarde ans Rednerpult. Der Markt wird wie gewohnt mit Spannung lauschen, ob die EZB-Chefin Hinweise auf die zukünftigen geldpolitischen Entscheidung der EZB geben wird.

Die größten Bewegungsimpulse verspricht im Wochenverlauf allerdings der Mittwochnachmittag: Um 14:30 Uhr werden mit den Produzentenpreisen aus den USA wichtige Inflationsdaten erwartet, zudem stehen - ebenfalls um 14:30 Uhr - die US-Einzelhandelsdaten auf dem Kalender. Diese Kombination verspricht durchaus Bewegung am Devisenmarkt - speziell bei den USD-Paaren. Die Woche dürfte allerdings zunächst eher richtungslose starten - am heutigen Montag sind die US-Händler feiertags bedingt abstinent (Martin Luther King Day).

Charttechnischer Ausblick:

Der kurzfristige Aufwärtstrend ist unverändert intakt, allerdings nähert sich das Währungspaar dem überkauften Zustand (siehe RSI unten). Entsprechend ist eine nachhaltige Beschleunigung auf der Oberseite vom aktuellen Niveau eher unwahrscheinlich. Oberhalb von 1,0740 USD (Stundenschlusskurs) ist der Weg des geringsten Widerstands - trotz der überkauften Situation - vorerst tendenziell weiter nordwärts. Die Daten am Mittwoch haben allerdings das Potenzial, einen kurzfristigen Trendwechsel einzuleiten.

Quelle: Tradingview

Montag: US-Börsen geschlossen (Feiertag)

Dienstag: 14:30 Uhr Empire State Manufacturing Index

Mittwoch: 14:30 US-Produzentenpreise + US-Einzelhandelsdaten

Donnerstag: 11:30 Lagarde-Rede auf dem WEF in Davos

Donnerstag: 11:00 Lagarde-Rede auf dem WEF in Davos