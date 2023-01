Der Dax kämpft in der ersten Handelsstunde mit der Marke von 15.000 Punkten, hält sich mit 15.107 Punkten nach gut einer Stunde Handel aber noch knapp über dieser Schwelle.

Impulse für den Handel gibt es zunächst aber nur wenige, da in den USA an der Wall Street nach einem verlängerten Wochenende erst an diesem Dienstag wieder gehandelt wird. Im Blick stehen indes Daten zum Wirtschaftswachstum aus China. Nach offiziellen Angaben legte das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal wegen der Corona-Situation nur noch um 2,9 Prozent zu. Das ist zwar mehr als von Experten erwartet, das Wachstumsziel der Regierung für das Gesamtjahr wurde allerdings deutlich verfehlt. Wirtschaftsdaten für Dezember zur Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen fielen unter dem Strich indes besser aus als befürchtet.

Hugo Boss steigert Umsatz und Gewinn

Der Modehändler Hugo Boss hat im vergangenen Geschäftsjahr der hohen Inflation getrotzt und Umsatz und Ergebnis deutlich nach oben geschraubt. Dabei verzeichnete das Unternehmen nochmals eine starke Dynamik im vierten Quartal. So legte der Umsatz in diesem Zeitraum um 18 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zu und überschritt erstmal die Milliardenmarke in einem Quartal. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um vier Prozent auf 104 Millionen Euro.

Umsatz 3,65 Mrd. Euro plus 31 Prozent EBIT 335 Mio. Euro plus 47 Prozent

Besonders erfreulich: Mit diesen Zahlen hat Hugo Boss besser abgeschnitten, als im November noch erwartet. Die Konzernführung ging von einem EBIT von 330 Mio. Euro aus und von einem Umsatz von 3,6 Mrd. Euro. Das Unternehmen schnitt auch besser ab, als viele Analysten erwartet hatten.

Gewinnmitnahmen nach Zahlen schickten die Hugo-Boss-Aktie im frühen Handel mit fast 1 Prozent leicht ins Minus.

Rheinmetall: Neues Allzeithoch rückt näher

Die Aufträge sprudeln nur so hinein, Bundeskanzler Scholz verspricht der Rüstungsindustrie Langfristverträge und wenn die Bundesregierung sich entschließt, Leopoard-Panzer an die Ukraine zu liefern, winken noch einmal Aufträge mit einem Umsatzvolumen in dreistelliger Millionenhöhe.

Die Rheinmetall-Aktie freut sich: Im frühen Handel stieg sie bereits um über 1 Prozent auf 218,70 Euro und kommt damit ihrem alten Allzeithoch von 227,60 Euro immer näher. Fundamental und charttechnisch spricht alles dafür, dass die Aktie bald neue Höhen erklimmt. Es ist nur noch eine Frage der Zeit.

Infineon nach Analystenkommentar an Dax-Spitze

Die Infineon-Aktie hat ein Potenzial von 45 Prozent! So sieht es zumindest die britische Investmentbank Barclays, die das Kursziel auf 47 Euro setzte. Dieser positive Kommentar katapultierte die Aktie des Halbleiterherstellers an die Dax-Spitze.

Läuft derzeit für Infineon: Im noch jungen Jahr 2023 kletterte die Aktie bereits um 13 Prozent, mehr als der Dax, der „nur“ auf 7,4 Prozent kam.

(mit Material von dpa-AFX)