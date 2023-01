IRW-News: Essence Investment AG: Essence Investment übernimmt AMP Alternative Medical Products GmbH

IRW-PRESS: Essence Investment AG: Essence Investment übernimmt AMP Alternative Medical Products GmbH

Zug, Schweiz, 17. Januar 2023 /IRW-Press/ - Essence Investment AG (Essence oder das Unternehmen), eine führende Schweizer Holding, die das Wachstum der europäischen Cannabisbranche unterstützt, gab heute bekannt, dass sie am 30. Dezember 2022 eine 100-prozentige Beteiligung an AMP Alternative Medical Products GmbH (AMP) übernommen hat, einem zugelassenen deutschen Importeur und Vertriebshändler von medizinischen Cannabisprodukten, die nach EU-GMP zertifiziert sind.

Neben der Bewertung des intrinsischen Investmentpotenzials von AMP geht Essence ferner davon aus, dass ihre in der Schweiz angesiedelten Portfoliounternehmen, Marry Jane AG und Swiss Extract AG, von der Vertriebskapazität von AMP auf dem großen und weiter wachsenden deutschen Cannabismarkt profitieren werden.

Henricus J. Stander III, ein Mitglied des Board of Directors von Essence, äußerte sich dazu wie folgt: Das Management von AMP ist erstklassig und hat vertrauenswürdige, solide Beziehungen mit wichtigen deutschen Vertriebsunternehmen und Apotheken sowie mit führenden Lieferanten von medizinischem Cannabis aus Kanada, den Niederlanden und Dänemark aufgebaut. Das in der Schweiz angebaute Produkt von Marry Jane und Swiss Extract ist von höchster Qualität und wird die Wettbewerbsfähigkeit von AMP stärken und somit den Patienten in Deutschland mehr Auswahl bieten.

Dr. Stefan Feuerstein, der Managing Director von AMP, merkte dazu an: Der Innenanbau und die Produktionsanlagen, die Essence in der Schweiz finanziert hat, sind ein Qualitätsmaßstab für Europa. Marry Jane und Swiss Extract werden erstklassige Arzneimittel mit einer durchgängigen Qualität und in einem Maßstab liefern, die kaum zu übertreffen sind. Mit Essence als unserem Anteilseigner und Partner für unser wachsendes Produktportfolio können wir in größerem Maßstab und effizienter Produkte beschaffen und unsere deutschen Patienten besser bedienen, indem wir ihnen frische Produkte mit einem reichhaltigen Terpen- und Cannabisprofil bereitstellen.

Über Essence Investment AG

Essence Investment AG ist eine Schweizer Holding, die sich auf die Versorgung von europäische Patienten und Konsumenten mit Cannabisprodukten höchster Qualität konzentriert. Ihre wichtigsten Vermögenswerte in der Schweiz sind: Marry Jane AG, Breitenbach - der größte Indoor-Produzent von hochwertigen CBD-Blüten in Europa (circa 15 Tonnen im Jahr 2022); und Swiss Extract AG - ein Gewächshaus-Erzeuger und nach BioSuisse zertifizierter Produzent von hochwertigen Cannabisextrakten für seine eigene Marke und White-Label-Lieferanten für eine Reihe von europäischen CBD-Unternehmen.

Über AMP Alternative Medical Products GmbH

AMP Alternative Medical Products GmbH hat die Zulassung, medizinisches Cannabis, das nach der Guten Herstellungspraxis der Europäischen Union (EU-GMP) zertifiziert ist, zu importieren und direkt an Arzneimittelhändler oder Apotheken zu verkaufen, was für deutsche Patienten die einzige Bezugsquelle für medizinisches Cannabis darstellt.

Durch den Import von hochwertigem medizinischem Cannabis aus den Niederlanden, aus Kanada und Dänemark beliefert AMP momentan ca. 150 Apotheken im gesamten Land, unter anderem die führenden deutschen Apotheken, die Cannabis abgeben dürfen.

