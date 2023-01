ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für L'Oreal auf 293 Euro - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 280 auf 293 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Bewertung des Kosmetikkonzerns habe wieder ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von mehr als 30 erreicht angesichts des veränderten Zinsumfelds sowie der Erwartung, dass die Wiederöffnung Chinas 2023 "business as usual" erlauben sollte, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Erwartungen für das dortige vergleichbare Wachstum seien aber zu optimistisch und die Aussichten im Westen trübe. Dementsprechend sehe sie das Risiko weiter sinkender Konsensschätzungen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 15:14 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2023 / 19:01 / ET

