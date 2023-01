HENSOLDT - Ausbruchssituation par excellence

Solche neuralgischen Chartmarken, wie sie derzeit im Kursverlauf der Hensoldt-Aktie vorliegen, lieben Traderinnen und Trader. Doch der Reihe nach: Nach einem ersten dynamischen Kurssprung ist das Papier im Frühjahr 2022 in eine Konsolidierung übergegangen. Charttechnisch schlägt sich diese Entwicklung in der Ausprägung einer klassischen Korrekturflagge nieder. In diesem Kontext scheint der Titel nun eine ganz entscheidende Hürde übersprungen zu haben. Gemeint ist der Spurt über die Kombination aus der 38-Wochen-Linie und dem Korrekturtrend seit Ende März (akt. bei 22,73/23,00 EUR; siehe Chart). Bestätigt wird der beschriebene Ausbruch durch das jüngste Einstiegssignal seitens des MACD. Diesem Beispiel ist zuletzt die Relative Stärke nach Levy gefolgt – hier liegt darüber hinaus noch eine abgeschlossene Bodenbildung vor. In dieser Gemengelage dürfte die Aktie perspektivisch das bisherige Allzeithoch bei 30,25 EUR ins Visier nehmen. Auf dem Weg dorthin markiert das Augusthoch bei 26,80 EUR ein wichtiges Etappenziel. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich indes die o. g. Glättungslinie an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet ist.

HENSOLDT (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart HENSOLDT

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

