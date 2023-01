Tick Trading Software will 0,84 Euro Dividende ausschütten

Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304) will der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 0,84 Euro je Aktie zur Abstimmung vorschlagen, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die ordentliche Hauptversammlung soll im April 2023 stattfinden.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 11,10 Euro und der geplanten Dividende für 2022 entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 7,57 Prozent.

Die bereits am 16. November 2022 veröffentlichten vorläufigen Zahlen wurden bestätigt. Im Geschäftsjahr 2021/2022 wurde ein Umsatz in Höhe von 8.570 TEUR erreicht. Dies entspricht einem Anstieg von 3,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (8.245 TEUR). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) reduzierte sich um 5.428 TEUR auf 2.510 TEUR (Vorjahreszeitraum: 7.938 TEUR). Daraus resultierte ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.699 TEUR (Vorjahreszeitraum: 5.450 TEUR). Der vollständige Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 wird im März 2023 veröffentlicht.

Das Softwareunternehmen wurde 2002 von Oliver Wagner und Unternehmern aus der Finanzindustrie gegründet. Die Firma mit Sitz in Düsseldorf bietet Lösungen für eine Vielzahl von Finanzdienstleistern.

Redaktion MyDividends.de