Walgreens Boots Alliance zahlt eine stabile Dividende an die Investoren

Die amerikanische Drogeriekette Walgreens Boots Alliance Inc. (ISIN: US9314271084, NYSE: WBA) wird am 10. März 2023 eine vierteljährliche Dividende von 0,48 US-Dollar an ihre Aktionäre ausbezahlen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 16. Februar 2023. Im Juli 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Dividendenausschüttung um 0,5 Prozent bekannt.

Insgesamt werden auf Jahressicht 1,92 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 36,50 US-Dollar einer aktuellen Dividendenrendite von 5,26 Prozent (Stand: 26. Januar 2023). Der Konzern aus Deerfield im US-Bundesstaat Illinois und sein Vorgängerunternehmen Walgreen Co. zahlt seit über 90 Jahren ununterbrochen eine Dividende. In den letzten 47 Jahren wurde diese jedes Jahr angehoben. Damit zählt Walgreens Boots Alliance zu den so genannten Dividenden-Aristokraten, also Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren ihre Dividende ununterbrochen jährlich erhöhen.

Die heutige Firma entstand im Dezember 2014 durch den Zusammenschluss von Walgreens und Alliance Boots. Der Ursprung von Walgreens geht in das Jahr 1901 in Chicago zurück. Mit über 13.000 Läden in 9 Ländern und über 325.000 Mitarbeitern ist Walgreens Boots Alliance eine der größten Drogerieketten weltweit. Im ersten Quartal (30. November 2022) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 33,38 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 33,90 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Januar 2023 mitgeteilt wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 3,72 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn von 3,58 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Auf bereinigter Basis (non-GAAP) ergab sich Gewinn von 1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,46 Mrd. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 2,30 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 31,29 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. Januar 2023).

