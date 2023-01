Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Personalie

Die Vaudoise Versicherungen lancieren ihre neue 360°-Kommunikationskampagne



30.01.2023 / 10:00 CET/CEST



Lausanne, 30. Januar 2023 – Die Vaudoise lanciert heute schweizweit ihre neue Kommunikationskampagne. Das Konzept bringt die genossenschaftliche Ausrichtung des Unternehmens zum Ausdruck, bei dem der Mensch im Zentrum steht. Abgerundet wird das Projekt mit einer neuen Klangidentität. Die neue Kommunikationsstrategie 2023-2025 der Gruppe Vaudoise Versicherungen soll aussagestark, wirkungsvoll und originell sein und damit den Bekanntheitsgrad der Vaudoise erhöhen und das Markenimage stärken. Das Unternehmen positioniert sich als solidarischer Versicherer, der nah bei seinen Kundinnen und Kunden ist und der ihre Bedürfnisse versteht.



Inspiriert. Durch Sie.

Das neue Kommunikationskonzept wurde von der Berner Agentur Franz & René entwickelt und basiert auf der Markensignatur Inspiriert. Durch Sie. «Alles, was die Vaudoise in Angriff nimmt, ist auf ihre Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Partner, Kundinnen und Kunden ausgerichtet. Die neue Kommunikation ist auf dieser Grundidee aufgebaut und vermittelt diese. Die Vaudoise orientiert sich bei ihrem Handeln an den Menschen, an ihren Alltagssorgen und Bedürfnissen, sie lässt sich von ihnen inspirieren. Das ist die Botschaft der Vaudoise», meint Valérie Pecalvel, Strategic Director der Agentur.



Diese Kommunikationsstrategie rückt die genossenschaftliche Ausrichtung der Vaudoise in den Vordergrund. Die grafische Umsetzung und die Sprache vermitteln Modernität, Ehrlichkeit und Authentizität – humorvoll und etwas keck. «Unsere Kundinnen und Kunden sind uns wichtig, wir hören ihnen zu, verstehen sie und stellen ihre Bedürfnisse und Anliegen in den Mittelpunkt. Sie inspirieren uns und das wollen wir ihnen sagen», betont Véronique Oliveira, Leiterin Communication & Branding bei den Vaudoise Versicherungen. Zur Unterstützung der neuen Positionierung der Gruppe werden die drei Säulen der Positionierung mit drei Figuren in Szene gesetzt: • Maureen – Die Versicherung in Ihrer Nähe

• Luca – Die solidarische Versicherung

• Ben – Die Versicherung nach Ihren Vorstellungen Die Botschaften der Kampagne werden an die verschiedenen Medien angepasst, digital oder Print. Die Werbemassnahmen der Kampagne werden heute auf nationaler Ebene lanciert. Es folgen das Sponsoring sowie die regionale Kommunikation und Produkte.



Eine Hymne für die Marke

In Zusammenarbeit mit der Pariser Agentur Sixième Son, dem weltweit führenden Anbieter von Klangidentitäten, wurde eine Klangidentität geschaffen, die das Gesamtprojekt abrundet. Dadurch wird die Marke aufgewertet, sie kann besser zugeordnet werden und prägt sich ein – ein eingängiges Mittel, um sich von den Mitbewerbern abzusetzen. Die Klangidentiät ist eine eigentliche Markenhymne und drückt die Schlüsselwerte aus: nah, menschlich, vertrauenswürdig und proaktiv. «Die Verwendung akustischer und organisch wirkender Instrumente wie die Gitarre spiegelt die Authentizität bei der Kundenbetreuung wider», erklärt François Gioux, Vertriebsleiter von Sixème Son. Diese Hymne ist Teil der Unternehmensidentität der Gruppe, wie das Logo und die Grafikcharta.



Kontakt für Medienschaffende:

Véronique Oliveira, Leiterin Communication & Branding, 021 618 86 95, voliveira@vaudoise.ch.



Valérie Pecalvel, Leiterin Strategie bei Franz & René, 031 351 69 90, valerie.pecalvel@franzetrene.ch. Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

