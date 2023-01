EQS-News: Ambari Brands Inc. : Ambari unterzeichnet Vereinbarung mit FabFitFun

EQS-News: Ambari Brands Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Ambari Brands Inc. : Ambari unterzeichnet Vereinbarung mit FabFitFun



30.01.2023 / 17:05 CET/CEST

Ambari unterzeichnet Vereinbarung mit FabFitFun. Ambari Brands Inc. (CSE: AMB, OTC: AMBBF, FRA: Y92) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit FabFitFun geschlossen hat. FabFitFun ist mit mehr als 1 Million Abonnenten einer der größten Anbieter von Abonnement-Boxen in Amerika. FabFitFun verzeichnet jährlich Einnahmen in Höhe von 300,00 Mio. $ durch seine Abonnement-Boxen. Ambari und FabFitFun haben eine Vereinbarung unterzeichnet, gemäß der FabFitFun Ambari-Produkte an seinen breiten Nutzerstamm vertreiben wird. Jede FabFitFun-Box beinhaltet die besten Produkte aus den Bereichen Make-up, Hautpflege, Mode, Wellness, Inneneinrichtung und vieles mehr. Der umfangreiche Vertrieb von Ambari-Produkten über FabFitFun und die Möglichkeit, dass zahllose Menschen Ambari-Produkte nutzen und treue Kunden werden können, ist für das Unternehmen überaus interessant. Darüber hinaus hat FabFitFun mit FabFitFunTV einen Streaming-Video-Service an den Start gebracht, der On-Demand-Wellness-Inhalte bietet. Nisha Grewal, Präsident und CEO von Ambari, erklärte: „Wir freuen uns sehr, eine offizielle Vereinbarung mit FabFitFun unterzeichnet zu haben, dem mit über 1 Mio. Abonnenten führenden Abonnement-Boxen-Unternehmen in Amerika, das stetig weiter wächst. Dies ermöglicht es Ambari, einem breiten Nutzerstamm vorgestellt zu werden, aus dem sich letztlich langfristige Nutzer unserer Premiumprodukte gewinnen lassen.“ Um mehr über Ambari zu erfahren, besuchen Sie die Website www.ambaribrands.com Über Ambari Brands Inc. Ambari Brands ist ein Konsumgüter-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Konsumartikeln, Co-Packing und Fertigung konzentriert.

