EUR/AUD: Potenzielle Trendwende

Nachdem im Bereich von 1,4284 AUD im abgelaufenen Jahr ein Doppelboden etabliert werden konnte, legte der Euro in den letzten Monaten des vergangenen Jahres deutlich zu und erreichte Ende Dezember ein Verlaufshoch bei 1,5979 AUD. Dort ging Käufern jedoch kurzzeitig die Puste aus, eine gesunde Konsolidierung zurück auf das Aktivierungsniveau um 1,5398 AUD wurde favorisiert und auch so weit vollzogen. Allerdings rutschen die Notierungen immer weiter ab, derzeit versucht sich das Paar an seinem letzten Strohhalm, dem EMA 200 zu klammern und zur Oberseite abzudrehen. Es bleibt jedoch höchst fraglich, ob dies aufgrund der durchaus signifikanten Schwächephase der letzten Wochen gelingt.

SKS-Formation etabliert

Eine derart schnelle Ausprägung der rechten Schulter in der vorliegenden SKS-Formation könnte sich demnächst in einem Verkaufssignal manifestieren und für eine Kehrtwende sorgen. Hierzu muss allerdings erst noch die dazugehörige Nackenlinie bei 1,5258 AUD mindestens auf Wochenschlusskursbasis gebrochen werden. Nur dieses Szenario wurde weitere Abschläge auf 1,5191 und darunter 1,4968 AUD ermöglichen und entsprechend ein Short-Investment attraktiv gestalten. Eine Aufhebung des Alarmzustandes würde dagegen erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 1,5750 AUD gelingen, in diesem Fall könnte ein Rücklauf zurück an die Dezemberhochs bei 1,5979 AUD gelingen. Vieles spricht für die Abwärtsvariante, wenn es nach der technischen Auswertung geht.