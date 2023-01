Industriekonzern Hubbell meldet Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Hubbell Inc. (ISIN: US4435106079, NYSE: HUBB) wird eine Quartalsdividende von 1,12 US-Dollar an seine Investoren ausschütten, wie am Freitag berichtet wurde. Die nächste Auszahlung erfolgt am 15. März 2023 (Record day: 28. Februar 2023).

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 4,48 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim derzeitigen Börsenkurs von 231,03 US-Dollar (Stand: 27. Januar 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,94 Prozent. Ende Oktober 2022 gab der Konzern eine Anhebung der Quartalsdividende um 7 Prozent bekannt.

Hubbell mit Sitz in Shelton, im US-Bundesstaat Connecticut, wurde 1905 von Harvey Hubbell gegründet und ist ein amerikanischer Hersteller und Verkäufer von Elektro- und Elektronikprodukten. Es werden über 130.000 Produkte vertrieben. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2022 erwirtschaftete Hubbell einen Umsatz von 1,32 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,08 Mrd. US-Dollar), wie das Unternehmen bereits am 25. Oktober 2022 mitteilte. Der Ertrag lag bei 139,1 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 108,4 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum vierten Quartal werden am 31. Januar 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2023 mit 1,56 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 12,41 Mrd. US-Dollar (Stand: 27. Januar 2023).

Redaktion MyDividends.de