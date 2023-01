Quartalszahlen Q4/22 McDonald's: Prognosen übertroffen

McDonald's ist mit einem Umsatz von 23,22 Milliarden US-Dollar (Stand 2021) die größte börsennotierte Fast-Food-Kette der Welt. Entsprechend gespannt war der Markt auch auf die Zahlen des Restaurantbetreibers, welcher richtungsweisend für die gesamte Branche sein dürfte.

Die Erwartungen an McDonald's fielen allerdings sehr gespalten aus. Während Analysten wie die UBS im Vorfeld der Zahlen McDonalds für seine defensive Marktstellung lobten, zogen andere Marktbeobachter wie die Bank of America in Zweifel, ob das Unternehmen dem Preisdruck und der Rezession standhalten könnte.

Die Zahlen

Aufgrund der unterschiedlichen Positionierung war also auch schon eine gewisse Volatilität bei der Meldung der Ergebnisse zu erahnen. So stieg die Aktie auch erst drei Prozent, stürzte aber dann zurück unter den Vortagesschlusskurs.

Eigentlich hatte McDonald's aber erneut die Erwartungen der Analysten geschlagen und präsentierte 13 Cent mehr Gewinn je Aktie und 180 Millionen US-Dollar mehr Umsatz.

Kennzahl Gemeldet Erwartet EPS (in US-Dollar) 2,59 2,46 Umsatz (in US-Dollar) 5,93 Milliarden 5,75 Milliarden

Verhalten positiv

Auch das Management zeigte sich verhalten positiv:

Auch wenn wir davon ausgehen, dass der kurzfristige Inflationsdruck im Jahr 2023 anhalten wird, sind wir weiterhin sehr zuversichtlich (...). Die kürzlich angekündigte Accelerating the Organization-Initiative wird diese Strategie ergänzen, damit das McDonald's-System schneller, innovativer und effizienter wird. Wir sind stolz auf unsere anhaltend starke Leistung, aber wir sind nicht zufrieden. Das ist das Markenzeichen von McDonald's.

Doch der vor allem von Kempczinski angesprochene Inflationsdruck dürfte der Grund für den vorübergehenden Kursrückgang sein. Eine finale Richtung wird sich aber vermutlich erst nach dem Earnings-Call um 14:30 deutscher Zeit und der Öffnung der WallStreet um 15:30 Uhr deutscher Zeit ergeben.