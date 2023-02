BOEING - Sie hebt doch noch ab, oder?

Boeing Co. - WKN: 850471 - ISIN: US0970231058 - Kurs: 213,000 $ (NYSE)

Trotz des vierten Verlustjahres in Folge und Quartalszahlen, die hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieben, hat sich die Aktie von Boeing weiter in einer schmalen, flaggenförmigen Seitwärtsspanne in unmittelbarer Nähe zum Rallyhoch bei 216,64 USD halten können und auch in den letzten Tagen kaum etwas von der "80 %-Rally" seit dem Vorjahrestief abgegeben.

Das erste Kursziel aus der letzten stock3PLUS-Analyse bei 215,00 USD bremst die starke Aufwärtstendenz noch ein wenig ab. Darüber könnte aber schon der Sprung an den mittelfristigen Widerstands-und Zielbereich bei 229,67 USD folgen. Dort wartet mit 233,94 USD auch das Hoch einer Seitwärtsphase aus dem Jahr 2021. An dieser Zone könnte die Rally entsprechend in eine mittelfristige Korrektur übergehen.

Sollte die Aktie dagegen die Steilvorlage mit einem Ausbruch über 214,75 und 216,64 USD nicht verwandeln, wäre zunächst eine Korrektur bis 197,50 USD wahrscheinlich, ehe auf diesem Niveau ein weiterer Ausbruchsversuch starten könnte. Darunter wäre ein erstes Shortsignal aktiv und eine Gegenbewegung bis 183,77 USD einzuplanen.

Boeing Co.

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten, Aktien-Screener und stock3 PLUS inclusive: Jetzt PROmax abonnieren!

(© GodmodeTrader 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)