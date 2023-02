Trading-Chance Siltronic: Trendwendeformation wird gerade vollendet … starkes Chartbild!

Werbung

Der Wafer-Hersteller Siltronic legte heute Früh vorläufige Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2022 vor. Die Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen. Was die Aktie in Schwung versetzte, war der Ausblick. Denn der lässt die Trader hoffen, dass 2023 womöglich doch besser laufen wird als befürchtet. Eine Trading-Chance Long.

2022 wurde für den Halbleiterindustrie-Zulieferer Siltronic ein Rekordjahr. Beim Umsatz ebenso wie beim Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) wurden vorherige Bestmarken überboten, wie das Unternehmen am Donnerstagmorgen vor Handelsbeginn vorab der regulären Bilanz meldete. Nichtsdestotrotz hat die Aktie im Vorjahr einen immensen Abstieg gesehen, aber das basierte nicht darauf, was 2022 lief, die Anleger blickten voraus und sahen für 2023 Probleme kommen.

Die Trader sehen für 2023 jetzt mehr Licht als Schatten

Diese Probleme werden auch kommen, da nimmt auch Siltronic in seiner Vorab-Bilanz kein Blatt vor den Mund. Erste Kunden würden eine schwächere Auftragslage melden, was damit auch die Nachfrage nach den von Siltronic hergestellten Wafern begrenzen würde. Zudem würde ein weiter sinkender US-Dollar einen negativen Effekt haben, hinzu kommen steigende Kosten durch die Inflation.

Aber man hob auch positive Aspekte hervor. Mittelfristig werde die Nachfrage weiter steigen, so Siltronic. Und derzeit wieder leicht steigende Preise können die die Marge drückende Inflation zum Teil ausgleichen. Das klingt zwar nicht danach, als gäbe es eine Chance, dass Siltronic 2023 neue Rekorde beim Unternehmensgewinn erreichen könnte. Aber das hätte auch niemand erwartet. Dieser Ausblick, so vage er zwangsläufig noch ist, nährt die Hoffnung, dass der momentan von den Analysten im Schnitt erwartete Gewinnrückgang um 20 Prozent im laufenden Jahr kleiner ausfallen könnte. Dies und die charttechnische Konstellation der Aktie sorgen zur Stunde für ein kräftiges Plus.

Eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation wird gerade vollendet

Wir sehen im Chart, dass die Aktie in den vergangenen Monaten eine große, umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgebildet hatte. Deren Nackenlinie bei 82,75 Euro wurde mit der rechten Schulter bereits Mitte Januar angelaufen, da kam die Aktie aber erst einmal nicht durch. Mit dem Rückenwind der heute Früh vorgelegten Meldung aber klappt es jetzt … sollte die Aktie nicht bis zum Handelsende noch deutlich nachgeben, wäre der Ausbruch gelungen.

Quelle: marketmaker pp4

Der Vorteil solcher Formationen ist, dass man sich für den Fall einer Bullenfalle relativ eng absichern kann. Der von uns vorgeschlagene Stop Loss-Level liegt mit 73,50 Euro zwar trotzdem prozentual relativ weit entfernt, das ist aber für diese so volatile Aktie durchaus nicht viel. Wichtig ist da dann nur, dass man keine zu gewagten Hebel wählt, damit das Chance/Risiko-Verhältnis in einem vorteilhaften Rahmen bleibt. Konkret würden wir folgendes Long-Zertifikat vorschlagen:

Der Long-Trade setzt auf den laufenden Ausbruch der Aktie

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 52,827 Euro, daraus errechnet sich momentan ein Hebel von 2,64 Den Stop Loss würden wir bei 73,50 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,05 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Siltronic lautet HC0Z8L.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 93,70 Euro, 95,60 Euro, 100,40 Euro

Unterstützungen: 82,75 Euro, 75,45 Euro, 74,00 Euro, 67,40 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Siltronic

Basiswert Siltronic WKN HC0Z8L ISIN DE000HC0Z8L6 Basispreis 52,827 Euro K.O.-Schwelle 52,827 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 2,64 Stop Loss Zertifikat 2,05 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.