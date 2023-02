Vaudoise Assurances / Schlagwort(e): Generalversammlung

Vaudoise Versicherungen Holding AG: Der Verwaltungsrat schlägt Nathalie Bourquenoud als neue Verwaltungsrätin vor



06.02.2023 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Lausanne, 6. Februar 2023 – An der Generalversammlung vom 8. Mai 2023 wird der Verwaltungsrat der Vaudoise Versicherungen Holding AG den Aktionärinnen und Aktionären Nathalie Bourquenoud als neue Verwaltungsrätin zur Wahl vorschlagen. Sie soll die Nachfolge von Chantal Balet Emery antreten, deren Mandat an der Generalversammlung 2023 ausläuft. Der Verwaltungsrat beantragt, Nathalie Bourquenoud als Nachfolgerin von Chantal Balet Emery, deren Mandat aufgrund der Erreichung der im Reglement der Gruppe vorgesehenen Altersgrenze ausläuft, als neue Verwaltungsrätin zu wählen. Nathalie Bourquenoud ist 52 Jahre alt, Mutter eines Kindes und diplomierte Buchhalterin. Von 1995 bis 2004 hat sie die Raiffeisenbank Haut-Lac geleitet, bevor sie innerhalb der Raiffeisen-Gruppe als Projektleiterin nach St. Gallen wechselte. Während zwei Jahren hat Nathalie Bourquenoud das Departement Finanzen & Controlling der PostLogistics AG geleitet. Von 2014 bis 2021 war sie Mitglied der Geschäftsleitung der Mobiliar, wo sie das Arbeitsumfeld der Versicherungsgesellschaft komplett umgestaltet hat. Anfang 2022 hat sie Bourquenoud Consulting GmbH und Oxadi AG gegründet und konzentriert sich seither auf diese beiden unternehmerischen Tätigkeiten. Nathalie Bourquenoud sitzt ebenfalls im Verwaltungsrat der Chocolats Camille Bloch SA.



«Die Vaudoise-Gruppe und ihr Verwaltungsrat freuen sich, künftig auf die Kompetenzen von Frau Bourquenoud zählen zu können. Sie bringt eine grosse Erfahrung im Versicherungsbereich und insbesondere in der Unternehmensentwicklung in der Deutschschweiz mit. Das ist einzigartig», erklärt Philippe Hebeisen, Verwaltungsratspräsident der Gruppe Vaudoise Versicherungen.



Diese Pressemitteilung ist verfügbar unter www.vaudoise.ch. Kontakt für Medienschaffende:

Patrick Matthey, Leiter Unternehmenskommunikation, 021 618 82 18,

pmatthey@vaudoise.ch Die Gruppe Vaudoise Versicherungen

Die Vaudoise Versicherungen gehören zu den zehn grössten Privatversicherern in der Schweiz. Das 1895 gegründete Unternehmen bietet hochwertige Beratung und Produkte in allen Bereichen der Versicherung, der Vorsorge und der Vermögensverwaltung. Die Vaudoise ist nah bei ihren Kundinnen und Kunden, sowohl für die Beratung als auch bei der Schadenregulierung. Die Gruppe beschäftigt über 1 800 Mitarbeitende, darunter sind rund 100 Lernende und Personen in Ausbildung. Ganz im Sinne ihrer genossenschaftlichen Wurzeln gibt die Vaudoise ihren Kunden einen Teil des Gewinns in Form von Prämienrückerstattungen weiter. Im Jahr 2022 wird sie so CHF 36 Millionen verteilen. Die Aktien der Vaudoise Versicherungen Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (VAHN).

Ende der Adhoc-Mitteilung