BB Biotech & Hormel Foods: 2 Dividendenwachstumsaktien, die zu wenige Investoren auf dem Radar haben

Dividendenwachstumsaktien, BB Biotech (WKN: A0NFN3) und Hormel Foods (WKN: 850875)? Ja! Wenn auch mit Abstrichen: Aber diese zwei Dividendenaktien können und sollten wir zum Kreis dieser Gattung durchaus dazuzählen.

Blicken wir heute einmal darauf, was diese zwei ausschüttenden Dividendenaktien für die Investoren leisten können. Auch wenn es Kleinigkeiten gibt, die so manchen Dividendenjäger aufhorchen lassen: Qualität ist ohne Frage vorhanden.

BB Biotech: Dividendenwachstumsaktie? Ja, aber …!

Die erste Dividendenwachstumsaktie, die ich jetzt auf dem Radar hätte, ist die von BB Biotech. Hinter der Dividendenaktie steckt eine Beteiligungsgesellschaft. Ziemlich logisch: Sie ist auf Biotechnologie sowie Pharmazie spezialisiert und das Investmentteam beteiligt sich an guten Unternehmen aus diesem Segment. Ein Zukunftsmarkt? Zweifelsohne.

Kommen wir zu den Vorzügen als Dividendenaktie: BB Biotech zahlt eine Dividende in Höhe von 5 % auf Basis des durchschnittlichen Dezemberkurses an die Investoren aus. Falls du dich gerade fragst, ja, das kann auch mal eine Dividendenkürzung beinhalten. Im Jahr 2023 gibt es zudem eine niedrigere Dividende je Aktie als im Vorjahr. Eben weil der Aktienkurs niedriger ist als im Jahr zuvor.

Der springende Punkt ist jedoch: Wenn das Management von BB Biotech gut und clever langfristig agiert, dürfte es trotzdem eine Dividendenwachstumsaktie sein. Ja, sogar eine gute! Mit einem steigenden inneren Wert steigt gleichzeitig auch die Dividende je Aktie. In schwierigeren Jahren verhindert diese flexiblere Ausschüttungspolitik, dass das Management zu viel Substanz an die Investoren auszahlen muss. Deshalb sehe ich, trotz des Risikos einer Kürzung, eine besondere Dividendenwachstumsaktie, die einen näheren Blick definitiv verdient hat.

Hormel Foods: König, aber nur mit 2 % Dividendenrendite!

Hormel Foods ist die zweite Dividendenwachstumsaktie, die ich für überaus interessant halte. Das Manko ist hier relativ simpel: Man zahlt lediglich 0,275 US-Dollar an die Investoren aus. Gemessen am derzeitigen Aktienkurs von 45,24 US-Dollar liegt die Dividendenrendite gerade einmal bei 2,4 %. Die Zwei vor dem Komma stört so manchen Dividendenjäger.

Der auch springende Punkt ist jedoch: Hormel ist ein Dividendenkönig, der seit deutlich mehr als fünf Jahrzehnten jedes Jahr die Ausschüttungssumme je Aktie anhebt! Und nicht nur das: Zuletzt lag das Dividendenwachstum bei ca. 5,5 %. Im Fünfjahresdurchschnitt erhalten wir einen Querschnitt von 7,9 %. Das sind sehr starke Zuwächse, die sich definitiv sehen lassen.

Hormel Foods ist ein defensiver Dividendenkönig, der gleichzeitig ein qualitatives Markenportfolio im Lebensmittelsegment besitzt. Das ist die Basis, die mit Pricing-Power und moderaten Mengenwachstumsschüben den Lauf als Dividendenkönig aufrechterhalten kann. Nur 2,4 % Dividendenrendite bei dieser Dividendenwachstumsaktie? Wenn die bisherige Historie sich auch in Zukunft so fortschreiben ließe, läge der Wert in den nächsten fünf Jahren bereits bei 3,5 %. Nicht schlecht, oder?

Der Artikel BB Biotech & Hormel Foods: 2 Dividendenwachstumsaktien, die zu wenige Investoren auf dem Radar haben ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Der Bärenmarkt-Überlebensguide: Wie du mit einer Marktkorrektur umgehst!

Ein erneutes Aufflammen von Corona in China, Krieg innerhalb Europas und eine schwächelnde Industrie in Deutschland in Zeiten hoher Inflation und steigender Zinsen. Das sind ziemlich viele Risiken, die deinem Depot nicht guttun.

Hier sind vier Schritte, die man unserer Meinung nach immer vor Augen haben sollte, wenn der Aktienmarkt einen Rücksetzer erlebt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech und Hormel Foods. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von BB Biotech.

Aktienwelt360 2023