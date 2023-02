Eine halbe Stunde vor Handelsauftakt wird der Index im Bereich 15.375 Punkte getaxt - gut 30 Punkte höher als zum Handelsschluss gestern. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx wird ebenfalls knapp in der Gewinnzone erwartet.

Am vergangenen Donnerstag hatte der Dax mit 15 520 Punkten noch den höchsten Stand seit fast einem Jahr erreicht. Die durch den starken US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag angeheizten Zinssorgen warfen ihn zu Wochenbeginn aber zeitweise bis auf 15 275 Punkte zurück. An den US-Börsen war es vor allem für Technologiewerte weiter abwärts gegangen, wobei sich nach dem europäischen Handelsende aber nicht mehr viel getan hatte.

Powell-Rede im Fokus

Am späten Dienstagnachmittag steht eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Agenda, bei der die Marktteilnehmer angesichts neuerlicher Zinssorgen wohl besonders genau zuhören werden. Bereits zuvor sollten einige Konjunkturdaten und Unternehmenszahlen Aufmerksamkeit finden, darunter jene von Teamviewer und Siemens Energy. Eckdaten und eine Gewinnwarnung belasten vorbörslich außerdem Synlab.

USA: Indizes leicht schwächer

Die gestiegene Wahrscheinlichkeit für länger anhaltende Zinserhöhungen haben die US-Börsen auch am Montag belastet. Der starke Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag wirke noch nach, sagten Börsianer. Vor allem mit Blick auf die zinssensiblen Technologiewerte ging weiterhin die Sorge um, dass die US-Notenbank Fed angesichts des robusten Jobmarktes restriktiver als zuvor gedacht gegen die hohe Inflation vorgehen könnte.

Spannungen mit China belasten

Zudem drückten geopolitische Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China auf die Stimmung, nachdem ein mutmaßlicher Spionage-Ballon vor der Küste der USA durch amerikanisches Militär abgeschossen worden war.

Asien: Wenig Impulse

Die Kurse in Asien haben sich am Dienstag mit gemischten Vorzeichen nur wenig von der Stelle bewegt. In Tokio ging der Nikkei 225 mit einem knappen Abschlag von 0,03 Prozent bei 27 685,47 Punkten aus dem Handel. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen gab zuletzt um 0,05 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,46 Prozent zulegte.

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG SENKT AIRBUS AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 100 (120) EUR

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FMC AUF 46,83 (49,05) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 44,50 (45,95) EUR - 'BUY'

BOFA HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 67 (56) EUR - 'UNDERPERFORM'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR AURUBIS AUF 100 (95) EUR - 'HOLD'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 59 (52) EUR - 'SELL'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SUSE AUF 26,50 (25,50) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 188 (192) EUR - 'SELL'

HÄNDLER: EXANE BNP HEBT SIXT-STÄMME AUF 'OUTPERFORM' (UNDERPERFORM)

HÄNDLER: EXANE BNP SENKT AURUBIS AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM)

JEFFERIES STARTET BRENNTAG MIT 'HOLD' - ZIEL 76 EUR

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 54 (55) EUR - 'NEUTRAL'

SOCGEN STARTET FREENET MIT 'BUY' - ZIEL 30,70 EUR(mit Material von dpa-AFX)